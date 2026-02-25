IMGW ujawnia prognozę na kwiecień 2026. Czy czeka nas zaskoczenie?

Pogoda na kwiecień 2026. Temperatura w normie w całej Polsce

Kwiecień bywa kapryśny – potrafi przynieść zarówno 20°C w słońcu, jak i poranne przymrozki czy nagły deszcz ze śniegiem. W tym roku wiele wskazuje na to, że aura będzie bardziej wyrównana. Nie widać sygnałów ani wyjątkowo ciepłego, ani chłodnego miesiąca. Z prognozy IMGW-PIB wynika, że w kwietniu 2026 średnia temperatura powietrza w całym kraju ma mieścić się w granicach normy. Dotyczy to zarówno północy, jak i południa oraz wschodu i zachodu Polski.

W Warszawie norma wynosi od 8,7°C do 9,6°C, w Krakowie od 8,8°C do 9,6°C, a w Gdańsku od 6,9°C do 7,8°C. W Suwałkach średnia temperatura mieści się zwykle w przedziale od 6,8°C do 7,6°C, natomiast we Wrocławiu od 9,0°C do 9,9°C. Oznacza to typowy, wiosenny przebieg miesiąca – z cieplejszymi dniami przeplatanymi chłodniejszymi epizodami.

Opady również bez większych odchyleń

Także suma opadów atmosferycznych w kwietniu ma pozostać w normie wieloletniej. Nie widać oznak ani wyjątkowo suchego, ani szczególnie mokrego miesiąca.

Norma opadów w Warszawie wynosi od 27,4 mm do 40,7 mm, w Krakowie od 34,9 mm do 49,9 mm, a w Poznaniu od 17,9 mm do 34,0 mm. W Zakopanem typowa suma opadów jest wyraźnie wyższa i mieści się w przedziale od 58,6 mm do 97,0 mm. To oznacza klasyczną kwietniową aurę – przelotne opady deszczu, okresowe przejaśnienia i zmienność pogody.

Spokojny kwiecień bez wyraźnych anomalii

Długoterminowa pogoda na kwiecień 2026 wskazuje na stabilny przebieg miesiąca. Brak sygnałów o odchyleniach temperatury czy opadów od normy sugeruje, że wiosna będzie rozwijać się stopniowo.

Praktyczna rada: choć prognoza nie zapowiada pogodowych skrajności, kwiecień w Polsce rzadko bywa całkowicie przewidywalny. Planując wyjazdy czy pierwsze prace ogrodowe, warto śledzić prognozy krótkoterminowe i mieć pod ręką zarówno lżejszą kurtkę, jak i parasol.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW-PIB, prognoza długoterminowa na kwiecień 2026 (opracowana 09.02.2026 r.).

Morsy znów opanowały jezioro pod Bydgoszczą

Wiosna - ach to Ty! Sprawdź, jaką masz wiedzę na temat tej pory roku [QUIZ] Pytanie 1 z 8 Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? 19 marca 20 marca 21 marca Następne pytanie