Historia Dnia Ojca nie zaczęła się od wielkich kampanii reklamowych, ale od osobistej potrzeby wdzięczności. Wszystko zaczęło się w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Sonora Smart Dodd postanowiła uhonorować swojego tatę. Jej ojciec, weteran wojny secesyjnej, po śmierci żony samotnie wychował sześcioro dzieci, wykazując się ogromnym hartem ducha i miłością. Sonora uważała, że skoro mamy swój Dzień Matki, ojcowie również zasługują na swój oficjalny moment docenienia.

Choć początkowo święto miało charakter lokalny, z czasem zyskało popularność w całych USA, a potem na świecie. Głównym celem od początku było zwrócenie uwagi na rolę ojca w rodzinie oraz jego poświęcenie. Zanim Dzień Ojca stał się komercyjnym sukcesem pełnym promocji na narzędzia czy perfumy, był po prostu gestem córki, która chciała pokazać całemu światu, jak bardzo kocha swojego tatę.

Dzień Ojca we Włoszech i Hiszpanii – dlaczego to święto wypada tam w marcu?

W krajach o silnych tradycjach katolickich, takich jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia, kalendarz obchodów wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Tam ojcowie odbierają życzenia 19 marca, czyli w uroczystość świętego Józefa. Wybór tej daty nie jest przypadkowy – Józef z Nazaretu jest w tradycji chrześcijańskiej symbolem idealnego opiekuna i ojca, co czyni ten dzień naturalnym momentem do celebrowania ojcostwa.

We Włoszech obchody mają bardzo rodzinny charakter, a na stołach królują specjały, których nie spotkasz w innych terminach. Jednym z najpopularniejszych przysmaków są zeppole di San Giuseppe – pyszne, smażone ciastka z kremem, które są obowiązkowym elementem marcowego świętowania. To pokazuje, że w regionach południowej Europy Dzień Ojca jest nierozerwalnie związany z religijnym dziedzictwem i wspólnym biesiadowaniem.

Vatertag w Niemczech: wycieczki, wózki i Dzień Mężczyzny

Niemieckie tradycje związane z Vatertag mogą zaskoczyć niejednego turystę. Święto to przypada w ruchomy dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, dokładnie 40 dni po Wielkanocy. Często nazywa się je również Männertag (Dzień Mężczyzny) i dla wielu panów jest to okazja do wspólnego wyjścia z domu w gronie kolegów. Jednym z najbardziej charakterystycznych obrazków są grupy mężczyzn ciągnących Bollerwagen, czyli małe wózki wypełnione prowiantem i alkoholem.

Takie wyprawy mają formę pieszych wędrówek lub wycieczek rowerowych, podczas których panowie integrują się i wspólnie świętują. Choć zwyczaj ten bywa kontrowersyjny ze względu na duże spożycie trunków, pozostaje on jedną z najbardziej unikalnych tradycji w Europie. To czas, w którym uwaga skupia się na męskim braterstwie, a rola ojca łączy się z radosnym, grupowym celebrowaniem wolnego czasu.

Tajlandia: Żółte stroje i kwiat paciorecznika

W Tajlandii Dzień Ojca nabiera wymiaru niemal państwowego i narodowego. Obchodzi się go 5 grudnia, co jest datą urodzin zmarłego króla Bhumibola Adulyadeja, który przez dekady był traktowany przez obywateli jak ojciec narodu. To święto jest głęboko osadzone w kulturze szacunku dla monarchy i starszyzny. Tradycją, która od razu rzuca się w oczy, jest ubieranie się na żółto – kolor ten jest przypisany do poniedziałku, dnia tygodnia, w którym urodził się król.

Dzieci w Tajlandii wręczają swoim ojcom i dziadkom kwiaty paciorecznika, znane również jako kanny. Te piękne rośliny są uznawane za symbol męskości i siły. Cały kraj w tym dniu mieni się złotem i żółcią, a uroczystości łączą w sobie ciepło rodzinnego ogniska z wielką, narodową dumą. To doskonały przykład na to, jak święto rodzinne może zostać splecione z historią i tradycją całego kraju.

Dzień Ojca 2026 w Polsce na tle świata. Jak celebrować?

Jeśli zastanawiasz się, czy polska data Dnia Ojca jest powszechna, odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Polska jest jednym z nielicznych krajów, obok Nikaragui, który świętuje ten dzień 23 czerwca. W naszym kraju tradycja ta jest stosunkowo młoda, bo oficjalnie pojawiła się w 1965 roku. Wiele innych państw, takich jak USA, Wielka Brytania czy Meksyk, stawia na daty ruchome, wybierając trzecią niedzielę czerwca na moment składania życzeń.

W 2026 roku 23 czerwca wypada we wtorek, co daje świetną okazję, by zainspirować się światowymi tradycjami i urozmaicić domowe obchody. Możesz postawić na włoskie smakołyki w kuchni lub zaplanować męski spacer w niemieckim stylu, choć może w nieco spokojniejszej wersji. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wspólny posiłek, czy drobny upominek, pamiętaj, że dla twojego taty najważniejszy będzie czas, który mu poświęcisz i pamięć o jego wyjątkowej roli w twoim życiu.