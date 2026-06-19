Czerwiec pachnie wspomnieniami. Skąd wziął się Dzień Ojca?

Dzień Ojca w Polsce obchodzimy 23 czerwca 2026 roku. Choć dziś wydaje się on stałym elementem kalendarza, data ta ma swoją unikalną historię. Została zaproponowana w 1965 roku przez poetę Jana Sztaudyngera. Na łamach „Expressu Ilustrowanego” argumentował on przekornie, że skoro jest to najkrótsza noc w roku, to „ojciec ma labę”. Ten lekki, polski akcent nadaje świętu wyjątkowego charakteru, różniąc go od obchodów w innych krajach.

Warto jednak pamiętać, że historia tego święta zaczęła się znacznie wcześniej i w bardzo poruszających okolicznościach. Pierwsze obchody odbyły się w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Sonory Smart Dodd. Kobieta chciała w ten sposób uczcić swojego tatę, weterana wojennego, który po śmierci żony samotnie wychował sześcioro dzieci. Ta geneza przypomina nam, że fundamentem Dnia Ojca jest wdzięczność za codzienny trud, obecność i miłość, która potrafi pokonać największe trudności.

Rower bez kółek bocznych i zdarta skóra na kolanach

Dla wielu z nas wspomnienie ojca nierozerwalnie wiąże się z pierwszą nauką jazdy na rowerze. Ten moment, gdy tata puszcza siodełko, a ty po raz pierwszy samodzielnie utrzymujesz równowagę, to jedna z pierwszych lekcji wolności. Często kończyło się to zdartymi kolanami, ale to właśnie wtedy, pod czujnym okiem ojca, uczyliśmy się, że upadek nie jest końcem świata, lecz jedynie przystankiem przed kolejną próbą.

Psycholodzy, między innymi z Uniwersytetu SWPS, podkreślają, że takie doświadczenia mają kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju. Silna więź z ojcem i jego zachęta do eksploracji budują w dzieciach wyższą odporność emocjonalną. To właśnie ojcowie często pełnią rolę tych, którzy wyciągają nas ze strefy komfortu, uczą oswajania lęku i pokazują, jak radzić sobie ze stresem. Ta odwaga do poznawania nieznanego, zaszczepiona w dzieciństwie, zostaje w nas na zawsze jako fundament dorosłej pewności siebie.

Cierpliwość w warsztacie, czyli lekcje rozwiązywania problemów

Wspólne wbijanie gwoździ, wymiana opony w samochodzie czy naprawianie zepsutej zabawki to sceny, które wielu z nas nosi pod powiekami. W tych prostych czynnościach nie chodziło tylko o efekt końcowy. To były lekcje cierpliwości i logicznego myślenia. Obserwując, jak tata spokojnie szuka przyczyny usterki, nieświadomie uczyliśmy się, że każdy problem ma rozwiązanie, jeśli tylko podejdziemy do niego z odpowiednim spokojem i skupieniem.

Dziś te umiejętności owocują w naszym życiu zawodowym i osobistym. Umiejętność naprawiania relacji, szukania wyjść z trudnych sytuacji biznesowych czy po prostu zachowanie zimnej krwi, gdy coś idzie nie tak – to wszystko echa tamtych popołudni spędzonych w garażu lub przy stole w kuchni. Ojciec wprowadzający dziecko w świat praktycznych zadań, daje mu narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami, które nie mają instrukcji obsługi.

Spokój, który daje siłę na resztę życia

Obecność ojca to dla dziecka często synonim bezpieczeństwa. To drobne gesty budują ten obraz: sposób, w jaki wiązał ci buty, specyficzny gwizd, którym cię przywoływał, czy jego milczące wsparcie w chwilach, gdy słowa były zbędne. Jak zauważają psychoterapeuci, ojciec często reprezentuje w rodzinie świat zewnętrzny, kulturę i zasady, stając się przewodnikiem po skomplikowanych relacjach społecznych.

Najprostsze obrazy z dzieciństwa zostają w nas najdłużej, budując fundament poczucia własnej wartości. Wiedza, że jest ktoś, kto wierzy w twoje możliwości, pozwala ci pewniej stąpać po ziemi w dorosłości. Ta cicha siła, którą przekazują ojcowie, często objawia się w najmniej oczekiwanych momentach – gdy musisz podjąć trudną decyzję lub stawić czoła przeciwnościom, przypominasz sobie spokój taty i nagle wszystko staje się prostsze.

Najlepsze życzenia na Dzień Ojca? Czas i pamięć

Zamiast szukać kolejnego krawata czy drogiego gadżetu, w Dniu Ojca 2026 warto postawić na coś znacznie cenniejszego. Nic nie zastąpi wspólnie spędzonego czasu i rozmowy. Zadzwoń do taty lub odwiedź go i powspominaj konkretne wydarzenie z twojego dzieciństwa. Podziękowanie za tę jedną, konkretną lekcję jazdy na rowerze czy pomoc przy projekcie do szkoły będzie dla niego ważniejsze niż jakikolwiek materialny upominek.

Jeśli szukasz słów, którymi mógłbyś wyrazić swoją wdzięczność, postaw na szczerość. Możesz powiedzieć: „Tato, dziękuję ci, że nauczyłeś mnie wierzyć we własne siły” lub „Dziękuję, że zawsze byłeś obok, gdy świat wydawał mi się zbyt skomplikowany”. Takie słowa budują więź na nowo i pozwalają docenić to, co w relacji ojciec-dziecko jest najpiękniejsze – wspólne korzenie, z których wyrosła twoja dzisiejsza siła.