Zdjęcie polityków z pogrzebu Litewki krąży po sieci. "Co was tak bawiło na pogrzebie?" Gawkowski zabiera głos

Uroczysty pogrzeb w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki odbyło się 29 kwietnia w Sosnowcu. Uroczystość miała charakter państwowy i zgromadziła ogromną rzeszę osób, które chciały podziękować zmarłemu parlamentarzyście za jego społeczne zaangażowanie. Trumna z ciałem spoczęła w kościele pw. św. Joachima, była przykryta biało-czerwoną flagą, a honorową wartę pełnili przy niej przedstawiciele Straży Marszałkowskiej.

Wśród uczestników pogrzebu znalazło się wielu przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Obecny był premier Donald Tusk oraz para prezydencka, Karol i Marta Nawroccy, którzy przybyli do Sosnowca bezpośrednio po wizycie w Chorwacji. Nie zabrakło czołowych polityków Lewicy, takich jak Włodzimierz Czarzasty, Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula czy Krzysztof Gawkowski i Magdalena Biejat. W uroczystości wzięli udział także posłowie innych formacji, w tym Mariusz Błaszczak z PiS i Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

Uroczystość obfitowała w podniosłe chwile. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu zmarłego Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany Litewce pośmiertnie. Zgromadzeni ze wzruszeniem słuchali homilii biskupa Artura Ważnego oraz wspomnień kolegów posła. Wielu obserwatorów podkreślało wyjątkowy i godny charakter ceremonii.

Kontrowersje wokół zdjęcia

Po zakończeniu uroczystości internet obiegło zdjęcie zrobione w trakcie przejścia konduktu na cmentarz. Kadr ukazywał uśmiechających się Krzysztofa Gawkowskiego i Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, co spotkał się z ostrą krytyką ze strony polityków prawicy. Fotografię udostępnił m.in. Dariusz Matecki z PiS, dołączając dosadny komentarz.

- Co was tak bawiło na pogrzebie? Od razu przypomina mi się piosenka Kukiza: "Jak ja się wami * brzydzę Jak ja was dobrze * znam Jak ja się bardzo ludziom dziwię Którzy wybrali taki chłam”.

Poseł nie przyjmował tłumaczeń internautów, że reakcje w obliczu straty mogą być różne. Podkreślał, że uśmiech wicepremiera i minister na pogrzebie jest całkowicie nieodpowiedni i nie podlega to dyskusji. Podobne zdanie wyraził Konrad Berkowicz z Konfederacji, który również udostępnił zdjęcie.

- „Koledzy” z lewicy pogrążeni w żałobie.

Krzysztof Gawkowski wyjaśnia sytuację

Do zarzutów odniósł się sam Krzysztof Gawkowski w rozmowie z portalem "Fakt". Wicepremier wyjaśnił, że podczas konduktu rozmawiał z uczestnikami pogrzebu i po prostu wspominali zmarłego kolegę.

- Podczas pogrzebu poleciała mi łza, a w trakcie konduktu rozmawiałem z różnymi ludźmi i wspominaliśmy Łukasza Litewkę.