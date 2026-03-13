Zbigniew Ziobro zabrał głos w sprawie zdrowia. Zdradził, co robi w Budapeszcie

Zbigniew Ziobro ukrywa się na Węgrzech

Działacz PiS unika obecnie spotkania z polskimi śledczymi. Przypomnijmy, że wobec byłego ministra wydano nakaz tymczasowego aresztowania w związku z 26 zarzutami prokuratorskimi, które dotyczą nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Z tego powodu Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i udał się na Węgry, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Jednocześnie parlamentarzysta wymaga ciągłej opieki lekarskiej. Od końcówki 2023 roku polityk toczy bowiem niezwykle trudną walkę z chorobą nowotworową.

W grudniu tamtego roku usłyszał szokującą diagnozę – zaawansowany i złośliwy rak przełyku. Guz osiągnął wielkość około 6-7 centymetrów, a choroba zdążyła już zaatakować węzły chłonne oraz żołądek. Przełomowa okazała się gastroskopia, na którą Ziobro zdecydował się z powodu potężnych dolegliwości bólowych zaburzających sen. Później sam przyznał, że przez długi czas ignorował wczesne symptomy, myląc je z silnym refluksem.

Ciężka batalia z rakiem

Polityk apelował w sieci o profilaktykę, nazywając nowotwór niezwykle podstępnym przeciwnikiem. Zaraz po usłyszeniu diagnozy, Ziobro całkowicie wycofał się z życia politycznego. Podjął skomplikowane i intensywne leczenie onkologiczne, które obejmowało chemioterapię, a było prowadzone zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przełom nastąpił 12 marca 2024 roku podczas trwającej osiem godzin operacji, w trakcie której chirurdzy usunęli znaczną część przełyku i żołądka pacjenta. Ten inwazyjny zabieg pociągnął za sobą poważne konsekwencje – polityk borykał się z chrypą, utratą głosu oraz problemami z oddychaniem i przełykaniem pokarmów.

Rok 2025 nie oszczędził mu kolejnych trudności. Powikłania po resekcji wymusiły przeprowadzenie serii zabiegów mających na celu poszerzenie przełyku, z których jeden odbył się w pełnym znieczuleniu 5 sierpnia 2025 roku. Ziobro przeszedł również skomplikowane zabiegi rekonstrukcyjne, w tym odtworzenie wyciętego 20-centymetrowego fragmentu przełyku i żołądka. Mimo że statystyki dla raka przełyku są zatrważające (około 90 procent śmiertelności u pacjentów nieoperowanych), determinacja i fachowa opieka sprawiły, że stan zdrowia polityka uległ stabilizacji.

Konto zablokowane od pięciu miesięcy

Jak w tym momencie funkcjonuje parlamentarzysta PiS przebywający za granicą?

Niedawno Sejm podjął decyzję o obcięciu o 90 procent wynagrodzenia poselskiego Ziobry, pozostawiając mu jedynie 1350 złotych uposażenia. Działacz Prawa i Sprawiedliwości przekonuje jednak, że i tak nie zobaczy tych pieniędzy. - Chodzę na długie spacery, nie myślę o zdrowiu teraz za bardzo. Czuję się lepiej – powiedział Ziobro. I jak dodał: - Od 5 miesięcy, od listopada 2025 r. nie mam dostępu do żadnych środków pieniężnych na koncie – kwituje były minister sprawiedliwości.