Zatrzymany ws. ataków na TV Republika okazał się ofiarą

W niedzielę, 17 maja, Komenda Stołeczna Policji przekazała informacje o wypuszczeniu na wolność 53-latka, którego ujęto w piątkowy wieczór. Powodem interwencji była seria fikcyjnych zawiadomień o zagrożeniu, kierowanych przeciwko osobom związanym z Telewizją Republika. Decyzją prowadzących postępowanie mężczyzna opuścił areszt i zyskał status osoby poszkodowanej.

Analiza zgromadzonych materiałów dowodowych wykluczyła udział 53-latka w procederze masowego wysyłania nieprawdziwych komunikatów. Zdaniem śledczych sprawcy włamali się na skrzynkę elektroniczną mężczyzny i bezczelnie podszywali się pod jego nazwisko. Mundurowi zaznaczają, że podejrzewany od pierwszych chwil współpracował z organami ścigania, wykazując pełne zrozumienie powagi sytuacji. Ostatecznie całkowicie oczyszczono go z podejrzeń o udział w tym przestępstwie.

Kradzież tożsamości w sprawie fałszywych alarmów wymierzonych w Tomasza Sakiewicza

Wypuszczony na wolność mieszkaniec nie jest jedynym obywatelem, który ucierpiał w wyniku działań oszustów. Policjanci ustalili, że cyberprzestępcy ukradli tożsamość jeszcze dwóm innym osobom, które niebawem oficjalnie dołączą do grona pokrzywdzonych. Trwające czynności operacyjne mają charakter niezwykle dynamiczny, a funkcjonariusze bez przerwy analizują tropy mogące doprowadzić do zatrzymania faktycznych organizatorów fałszywych alarmów.

Sfingowane komunikaty uderzały przede wszystkim w środowisko związane z Telewizją Republika. W miniony piątek mundurowi pojawili się w posiadłości Tomasza Sakiewicza w odpowiedzi na sygnał o bezpośrednim zagrożeniu ludzkiego życia. Szef stacji relacjonował to zdarzenie podczas transmisji, stwierdzając, że:

🚨 Komunikat Komendy Stołecznej Policjiw sprawie interwencji i działań Policji podejmowanych po zgłoszeniach o zagrożeniu życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy, a także osoby zatrzymanej w związku z prowadzonym postępowaniem. Publikujemy również… pic.twitter.com/pP3SPET7UV— Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 17, 2026

„policja siłą wtargnęła do jego domu i skuła jego asystentkę”

Odpowiadając na te zarzuty, przedstawiciele służb tłumaczyli, że przebywająca w budynku kobieta odmawiała wykonywania poleceń, dlatego profilaktycznie użyto wobec niej środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Zgodnie z raportem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, między 10 a 15 maja jednostki policji musiały interweniować aż dwanaście razy w związku ze zmyślonymi zawiadomieniami.

