Donald Tusk zaskoczył papieża wyjątkowym prezentem. W sieci ten zbiór ksiąg kosztował zaledwie 130 zł

Paulina Jaworska
2026-05-07 13:17

Szef polskiego rządu przebywa z oficjalną wizytą we Włoszech, a pierwszym punktem jego podróży było spotkanie z głową Kościoła katolickiego. Donald Tusk nie krył zadowolenia po audiencji, podczas której wręczył papieżowi przetłumaczoną na język kaszubski Torę. Okazuje się, że to wyjątkowe dzieło do niedawna można było bez problemu nabyć w internecie za stosunkowo niewielką kwotę.

Donald Tusk u papieża Leona XIV
Audiencja Donalda Tuska w Watykanie. W przeddzień rocznicy wyboru papieża

Premier polskiego rządu miał szansę na prywatną rozmowę w cztery oczy z Leonem XIV. Spotkanie to odbyło się w szczególnym momencie, gdyż dokładnie w piątek, 8 maja, wypada pierwsza rocznica powołania Roberta Prevosta na stolicę Piotrową. Szef rządu nie ukrywał ogromnej satysfakcji z przebiegu dyskusji, podkreślając, że usłyszał wiele budujących słów i odnalazł z Ojcem Świętym wspólną płaszczyznę w podejściu do najbardziej kluczowych kwestii.

- Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną myśl, myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni - mówił już po audiencji w rozmowie z dziennikarzami w Watykanie.

Tora po kaszubsku dla Leona XIV. Kto przetłumaczył Pięcioksiąg?

Zanim doszło do bezpośrednich rozmów, prezes Rady Ministrów zapowiedział wręczenie papieżowi unikalnego upominku w postaci kaszubskiego przekładu Pięcioksięgu Mojżesza. Tora składa się z pięciu starotestamentowych ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb oraz Powtórzonego Prawa, które w lokalnym języku zyskały odpowiednio nazwy: Knégã Zôczątków, Knégã Wińdzeniô, Knégã Kapłańską, Knégã Lëczbów, Knégã Pòwtórzonégò Prawa.

To historyczne, pierwsze tego typu wydanie zadebiutowało na rynku wydawniczym w 2019 roku. Za skomplikowany i trwający aż pięć lat proces przekładu odpowiadał pochodzący z Wejherowa franciszkanin, ojciec Adam Ryszard Sikora, który na co dzień pełni funkcję biblisty na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Tora była dla całej ludzkości prawem uniwersalnym, bez względu na przynależność etniczną czy językową. W swojej uniwersalności stała się podstawą rozwoju wielu kultur i języków. Do tego grona dołączyła też społeczność kaszubska, która może we własnym języku usłyszeć słowo Boże. Praca wymagała ode mnie żmudnych dociekań językowych, aby jak najwierniej oddać w języku kaszubskim przesłanie zawarte w każdej z ksiąg. Było to też wyzwanie filologiczne, gdy trzeba było kaszubszczyzną opisać na przykład świątynię jerozolimską - mówił w czasie prezentacji tłumaczenie ojciec Sikora.

Co ciekawe, to starannie oprawione dzieło było dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego czytelnika, a jego cena w księgarniach internetowych wynosiła niecałe 130 złotych. Aktualnie jednak nakład tego wyjątkowego kaszubskiego Pięcioksięgu został całkowicie wyprzedany i pozycja ta jest już niedostępna w powszechnej dystrybucji.

