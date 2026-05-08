Matura biologia 2026. Co było na maturze? Rozwiązujemy możliwe zadania [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Czego szukano w internecie tuż przed maturą z biologii 2026?

Tradycja poszukiwania "pewniaków" i przecieków w ostatnich chwilach przed maturą jest żywa jak co roku. Tym razem, tuż przed godziną zero, zaobserwowano gwałtowny wzrost zainteresowania kilkoma bardzo konkretnymi tematami z biologii. Na liście najpopularniejszych fraz znalazły się:

tkanki roślinne,

krzyżówki genetyczne,

oddychanie komórkowe.

Czy to możliwe, że zadania z tych właśnie działów znalazły się w arkuszu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE)? Nagły wzrost popularności tych haseł może na to wskazywać.

Przeciek czy szczęśliwy traf?

Należy podkreślić, że na tym etapie są to jedynie spekulacje oparte na analizie trendów internetowych. Podobne sytuacje zdarzają się przy okazji niemal każdego egzaminu maturalnego i nie zawsze znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Na rozwiązanie zadań, zarówno w formule 2023, jak i 2015, zdający mają dokładnie 180 minut. Emocje wokół biologii, jednego z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych, są więc ogromne.

Kiedy pojawią się oficjalne arkusze CKE?

Prawdziwość tych doniesień zweryfikujemy już niebawem. Centralna Komisja Egzaminacyjna zazwyczaj publikuje oficjalne arkusze egzaminacyjne tego samego dnia, w godzinach popołudniowych – najczęściej około 14:00. Gdy tylko arkusze maturalne z biologii pojawią się w sieci, natychmiast je opublikujemy. Wtedy ostatecznie przekonamy się, czy tegoroczne "przecieki" okazały się prawdą.

Analiza wybranych zadań, które mogły być na maturze z biologii

Zadanie 1 (Albumina)

Zadanie 1.1. (0–1) Uwzględniając skład albuminy, wykaż, że strukturę III-rzędową tego białka stabilizuje maksymalna możliwa do utworzenia liczba mostków disiarczkowych.

Proponowane rozwiązanie (odpowiedź nie jest w 100% pewna): Mostki disiarczkowe tworzone są przez pary aminokwasów - cystein. Zgodnie z tabelą, albumina zawiera 35 reszt cysteiny. Aby utworzyć jeden mostek disiarczkowy, potrzebne są dwie reszty cysteiny. Maksymalna liczba mostków, jakie mogą powstać z 35 reszt cysteiny, wynosi 17 (35 reszt / 2 = 17 z resztą 1). Zgodnie z informacją w zadaniu, strukturę albuminy stabilizuje dokładnie 17 mostków disiarczkowych, co stanowi maksymalną możliwą liczbę przy tej liczbie reszt cysteinowych.

Zadanie 1.2. (0–1) Uzasadnij, że dzięki związaniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez albuminę możliwy staje się transport tych kwasów we krwi. W odpowiedzi uwzględnij rozpuszczalność albuminy oraz długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w osoczu.

Proponowane rozwiązanie (odpowiedź nie jest w 100% pewna): Albumina jest białkiem globularnym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, która jest głównym składnikiem osocza krwi. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe są natomiast związkami hydrofobowymi (niepolarnymi) i dlatego są nierozpuszczalne w wodnym środowisku osocza. Albumina, dzięki swojej budowie, posiada regiony hydrofobowe, które mogą wiązać te kwasy tłuszczowe, tworząc z nimi rozpuszczalne w wodzie kompleksy. Umożliwia to efektywny transport nierozpuszczalnych kwasów tłuszczowych we krwi.

Zadanie 2 (Fotosynteza)

Zadanie 2.1. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. PS II w komórkach miękiszu asymilacyjnego roślin jest zlokalizowany w: A. błonie komórkowej. B. błonach tylakoidów. C. zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu. D. wewnętrznej błonie otoczki chloroplastu.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. błonach tylakoidów. Zarówno Fotosystem I (PS I), jak i Fotosystem II (PS II) są kompleksami białkowo-barwnikowymi zlokalizowanymi w błonach tylakoidów gran i tylakoidów stromy wewnątrz chloroplastów.

Zadanie 2.3. (0–1) Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W wyniku reakcji zachodzących podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła elektrony z PS I są przenoszone na [A/B]. Produkt tej reakcji jest wykorzystywany podczas etapu [C/D] cyklu Calvina. A. ADP, B. NADP+, C. redukcji, D. regeneracji

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: Elektrony z PS I są przenoszone na B (NADP+), który ulega redukcji do NADPH. NADPH jest siłą redukcyjną wykorzystywaną podczas etapu C (redukcji) kwasu 3-fosfoglicerynowego do aldehydu 3-fosfoglicerynowego w cyklu Calvina.

Zadanie 16 (Ekspresja genów)

Zadanie 16.1. (0–1) Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Alternatywne składanie RNA zachodzi w przypadku genów [A/B] i polega na łączeniu [C/D] w różnych kombinacjach. A. ciągłych, B. nieciągłych, C. eksonów, D. intronów

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: Alternatywne składanie RNA zachodzi w przypadku genów B (nieciągłych), które składają się z eksonów i intronów. Proces ten polega na łączeniu C (eksonów) w różnych kombinacjach, co prowadzi do powstania różnych wariantów mRNA, a w konsekwencji różnych białek, z jednego genu.