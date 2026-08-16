Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Karol Nawrocki i Radosław Sikorski zabrali głos po śmierci 12 osób

Prezydent Karol Nawrocki komentuje tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Nocą z soboty na niedzielę 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 doszło do wypadku polskiego autobusu. Tamtejsze służby przekazały informację, że śmierć poniosło dwanaście osób, a wiele zostało rannych.

To dramatyczne wydarzenie skomentował prezydent Karol Nawrocki.

– Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Z głębokim bólem przyjąłem tragiczną wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło tak wielu naszych Rodaków. W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 16, 2026

Okoliczności wypadku autokaru na autostradzie M3. Radosław Sikorski wydaje komunikat

Zdarzenie miało miejsce około godziny pierwszej w nocy obok węgierskiej miejscowości Mezőkeresztes. Pojazd jadący w kierunku Nyíregyházy nagle zjechał z jezdni wprost do rowu, a następnie przewrócił się na bok.

Wstępne analizy tamtejszej policji sugerują, że kierowca mógł zasnąć w trakcie prowadzenia maszyny. Mężczyzna został zatrzymany przez śledczych, a na miejscu trwały intensywne prace służb zabezpieczających teren.

Głos w tej sprawie zabrał również szef dyplomacji Radosław Sikorski.

– Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje – przekazał minister.

Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi. MSZ będzie podawał sprawdzone informacje.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 16, 2026