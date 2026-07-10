Wojciech Kolarski bezlitośnie o trudnej przeszłości. Przypomina Ukraińcom o Wołyniu i wspomina Jedwabne

Polityka historyczna to nie praca naukowców. Kolarski wyjaśnia jej cel

Były minister z otoczenia Andrzeja Dudy przekonuje, że państwowa narracja historyczna to kluczowy oręż do umacniania pozycji Rzeczypospolitej , a nie tylko zwykła, akademicka debata o minionych latach.

, a nie tylko zwykła, akademicka debata o minionych latach. Zwraca uwagę na bezwzględny obowiązek konfrontowania się z bolesnymi faktami, takimi jak zbrodnia w Jedwabnem, przy jednoczesnym kategorycznym sprzeciwie wobec ocieplania wizerunku UPA przez ukraińskie władze.

Zastosowanie tych twardych zasad bezpośrednio rzutuje na obecny kształt naszego kraju i wprost determinuje jego pozycję na dyplomatycznej mapie świata.

Były pracownik Kancelarii Prezydenta mocno zaakcentował, że kategorycznie nie wolno utożsamiać państwowej narracji o przeszłości z rzetelnymi badaniami naukowymi, ponieważ urzędnicza polityka historyczna ma z definicji realizować konkretne cele w dzisiejszych realiach.

– Polityka historyczna jest elementem polityki państwa, który służy teraźniejszości. Fakty z przeszłości są potrzebne do budowania nowoczesnego suwerennego państwa polskiego-

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Jak przekonuje Wojciech Kolarski, rolą aparatu państwowego nie jest całkowite rewidowanie i pisanie od nowa podręczników, lecz wyciąganie konstruktywnych wniosków z dziejowych doświadczeń, by skutecznie spajać narodową wspólnotę i rozwijać nowoczesne struktury.

Mroczne fakty w polskiej historii. Jedwabne jako bolesna lekcja

Dziennikarz prowadzący rozmowę dopytywał także o to, czy oficjalny dyskurs historyczny państwa powinien uwzględniać najbardziej mroczne i niewygodne epizody z naszych dziejów, czego jaskrawym przykładem był pogrom w Jedwabnem.

Były minister wprost zadeklarował, że instytucje publiczne pod żadnym pozorem nie mogą odwracać wzroku od udowodnionych, bolesnych faktów.

– Państwo polskie tę tragedię potraktowało bardzo poważnie, zmierzyło się z prawdą, podjęło działania instytucjonalne. Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził śledztwo – zaznaczył minister

Zarazem polityk usilnie apelował, by podczas rozliczania minionych pokoleń Polaków zawsze zachowywać zdrowy rozsądek i odpowiednią perspektywę w formułowaniu ostatecznych werdyktów.

– Jedwabne było wyjątkiem. Nie było żadną regułą, było wyjątkiem. Polacy mogą być dumni z tego, jak zachowaliśmy się w czasie niemieckiej okupacji.

Spór o rzeź wołyńską. Kijów musi zmienić podejście do UPA

Przechodząc z kolei do krwawego tematu rzezi wołyńskiej, były współpracownik prezydenta stanowczo oznajmił, że polska dyplomacja od bardzo długiego czasu zachowuje w tej kwestii wyjątkowo stabilne i spójne podejście.

– Polska polityka konsekwentnie wskazywała Ukrainie, że UPA jest dla nas organizacją nieakceptowalną, że honorowanie polityków i żołnierzy UPA jest nieakceptowalne, bo mają na sumieniu zbrodnie przeciwko ludzkości - stwierdził.

Polityk dobitnie zauważył, że bagatelizowanie historycznych win zbrodniarzy to zjawisko, które dalece wykracza poza zwykłe, dwustronne zgrzyty na linii Warszawa-Kijów.

– To nie tylko psuje nasze relacje, ale będzie problemem dla samej Ukrainy - mówił.

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