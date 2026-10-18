Zrób to z wkładem do zniczy, zanim postawisz go na grobie. Lampion będzie palił się 2 razy dłużej

Aby znicze paliły się jak najdłużej, przy zakupie należy zwrócić uwagę na rodzaj oraz wielkość wkładu (parafinowy, olejowy, zalewany), deklarowany czas palenia, grubość knota oraz stabilność obudowy chroniącej płomień przed wiatrem.

Jeśli chcesz wydłużyć czas palenia się znicza nawet dwukrotnie, wypróbuj ten domowy trik.

Pamiętaj, aby na nagrobku znicz zawsze ustawiać na równej powierzchni, w miejscu osłoniętym od wiatru i z dala od łatwopalnych materiałów.

Wszystkich Świętych to dla wielu osób czas zadumy, wspomnień i odwiedzin na grobach bliskich. Przygotowania często zaczynamy z wyprzedzeniem: porządkujemy nagrobki, wybieramy chryzantemy i szukamy zniczy, które będą się świecić nawet kilka dni. Oferta sklepów jest szeroka, a ceny i deklarowany czas palenia potrafią się znacznie różnić. Jak wybrać produkt, który rzeczywiście spełni nasze oczekiwania?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie znicza?

Przede wszystkim sprawdźmy rodzaj wkładu oraz informację o przewidywanym czasie palenia. Wkłady parafinowe, olejowe i zalewane mogą zachowywać się inaczej w zależności od temperatury oraz warunków pogodowych. Znaczenie ma także wielkość wkładu, grubość knota i jakość wykonania. Nie zawsze największy znicz będzie najlepszym wyborem. Jeśli płomień jest zbyt duży w stosunku do średnicy wkładu, paliwo może zużywać się szybciej. Warto również upewnić się, że obudowa osłania płomień przed wiatrem, a sam produkt jest stabilny.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

Zamroź wkład przed zapaleniem znicza. Lampion będzie się świecił nawet 2 razy dłużej

Wśród domowych sposobów na dłuższe palenie zniczy często pojawia się rada, by przed użyciem włożyć wkład do zamrażarki. Parafina lub inny materiał zawarty we wkładzie po zamrożeniu będzie mocno schłodzony, dzięki czemu będzie nagrzewał się wolniej, a przez to stopniowo uwalniał paliwo. Należy pamiętać także, aby wkład przed włożeniem do zamrażalnika był szczelny i suchy. Najlepiej włożyć go do woreczka zamykanego foliowego lub szczelnie owinąć folią aluminiową, aby zapach parafiny czy sam materiał z wkładu nie przedostały się do urządzenia. Po wyjęciu z zamrażarki pozwól mu ogrzać się do temperatury pokojowej, aby ograniczyć ryzyko skraplania wilgoci. Pamiętaj, aby nigdy nie zamrażać wkładów szklanych ani produktów, których producent tego zabrania.

Jak sprawić, by znicz palił się dłużej?

Najlepiej wybierać wkłady od sprawdzonych producentów i kierować się deklarowanym czasem palenia, pamiętając, że jest on orientacyjny. Znicz ustawmy na równej powierzchni, w miejscu osłoniętym od silnego wiatru, z dala od suchych liści i innych łatwopalnych materiałów. Nie należy też przerabiać knota. Włożenie wkładu do zamrażarki przed ustawieniem go na grobie może wydłużyć czas palenia znicza nawet dwukrotnie.

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