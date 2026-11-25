Na polskich łąkach i polach spadły trzy rosyjskie rakiety, i choć było bardzo blisko tragedii, zdarzenie nie przyniosło większych zniszczeń ani ofiar. Z kolei w poniedziałek doszło do krótkiego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona, jednak z obawy o bezpieczeństwo ludzi oraz obiektów naziemnych armia odstąpiła od jego zestrzelenia. Były prezydent Bronisław Komorowski stoi na stanowisku, że przy wspólnym przyzwoleniu NATO oraz władz w Kijowie rosyjskie pociski należy niszczyć jeszcze nad terytorium Ukrainy.

Wspomniane trzy pociski spadły na tereny zielone, nie wyrządzając poważnych strat materialnych i nikogo nie raniąc. Niewiele jednak brakowało do nieszczęścia, ponieważ niedaleko miejsc wybuchów znajdują się ludzkie zabudowania, a okolicznych mieszkańców mocno przestraszył potężny huk. Ponadto w poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało nowe komunikaty. Wynika z nich, że podczas rosyjskiego uderzenia na zachodnią Ukrainę bezzałogowy statek powietrzny z Rosji na krótko wleciał w polską przestrzeń.

Wojskowi początkowo zamierzali strącić ten obiekt, lecz ostatecznie wstrzymano rozkaz zestrzelenia drona z uwagi na ryzyko dla infrastruktury naziemnej.

Wśród komentatorów oraz specjalistów nie brakuje jednak opinii, że polskie siły powinny neutralizować każde zagrożenie zmierzające nad nasze terytorium.

„Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Mówiłem o tym też na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówię i teraz. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Bronisław Komorowski. Były prezydent na co dzień przebywa w podlaskiej Budzie Ruskiej, czyli w miejscowości położonej w sąsiedztwie granic z Białorusią, Litwą oraz rosyjskim Obwodem Królewieckim.

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