Weronika Schreiber chce zatańczyć w "Tańcu z gwiazdami". Żona posła PiS stawia sprawę jasno

Weronika Schreiber, małżonka parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości, chętnie dzieli się w sieci swoimi planami na kolejne lata.

na kolejne lata. Kobieta przyznała, że od najmłodszych lat bardzo chce wziąć udział w znanym formacie rozrywkowym.

Pojawiają się pytania, o którą produkcję dokładnie chodzi i czy celebrytka otrzyma ostatecznie zaproszenie od stacji.

Weronika Schreiber celuje w "Taniec z gwiazdami"

Żona Łukasza Schreibera coraz chętniej opowiada o swojej prywatności, wykorzystując do tego profile w mediach społecznościowych. Niedawno zorganizowała dla swoich obserwatorów serię pytań i odpowiedzi, w której opowiedziała o swoich wielkich telewizyjnych ambicjach. Gdy padło pytanie o wymarzony format, kobieta odpowiedziała niezwykle stanowczo i bez chwili wahania.

„Jeden jedyny, o którym marzę od dziecka. Mianowicie ‘Taniec z gwiazdami’ w Polsacie” – napisała Schreiber.

„Śmiałam się nawet ostatnio z moim Ł, że jeśli otrzymałabym takową propozycję, to ‘biorę w ciemno’” – podkreśliła.

Występ w show Polsatu to od lat cel Weroniki Schreiber

Słowa żony polityka wskazują, że ewentualny start w uwielbianym przez widzów programie to nie jest wyłącznie spontaniczny pomysł. Celebrytka traktuje ten telewizyjny projekt jako poważny cel, do którego dąży i w który zamierza zaangażować wszystkie swoje siły.

Żona Łukasza Schreibera przyjęłaby propozycję w ciemno

Weronika Schreiber posunęła się w swoich deklaracjach jeszcze dalej, zaznaczając bardzo dobitnie, że w przypadku otrzymania zaproszenia od producentów show, nie wahałaby się ani sekundy przed podpisaniem umowy.

Taka otwarta i stanowcza postawa doskonale potwierdza jej ogromną determinację do zaprezentowania swoich umiejętności na tanecznym parkiecie stacji Polsat.

Czy Weronika Schreiber wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Obecnie brakuje jakichkolwiek oficjalnych informacji, czy twórcy "Tańca z gwiazdami" zaoferują Weronice Schreiber kontrakt na udział w nadchodzącej odsłonie programu. Jej internetowe wyznanie wywołało jednak spore poruszenie w sieci, co może stanowić ważny argument dla osób odpowiedzialnych za kompletowanie nowej obsady. Przyszłość pokaże, czy małżonka polityka Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje swoje pragnienie z dzieciństwa i zatańczy przed kamerami dla milionów widzów.

