Jak TISZA zdobyła większość w parlamencie?

Niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech przyniosły bezprecedensowy sukces dla opozycyjnej partii TISZA. Ugrupowanie Petera Magyara zdobyło 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie, co daje im większość konstytucyjną. Oznacza to możliwość cofnięcia reform wprowadzanych przez 16 lat rządów Viktora Orbana.

Dr Agnieszka Zaremba z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach określiła wynik Fideszu jako klęskę. Wskazała na kilka czynników, które przyczyniły się do tego przełomu. Sytuacja gospodarcza Węgier jest naprawdę dramatyczna. Budżet tego kraju jest w opłakanym stanie – diagnozuje Zaremba.

Zdaniem ekspertki, młodzież odegrała kluczową rolę w tych wyborach, dając nadzieję na nową jakość w polityce. Zwycięstwo to jest tym bardziej znaczące, że zostało odniesione w warunkach silnej kontroli mediów prowadzonej przez obóz rządzący.

Jakie były kluczowe strategie Petera Magyara?

Sukces Petera Magyara można przypisać jego specyficznej strategii kampanijnej, którą dr Zaremba nazywała „mrówczą pracą”. Lider TISZ-y, mimo zablokowanego dostępu do głównych kanałów informacyjnych, zdołał dotrzeć do ogromnej liczby wyborców poprzez osobiste wizyty w małych miasteczkach, podróżując rowerem lub pieszo.

Magyar umiejętnie wykorzystał swoje doświadczenie z Fideszu, co pozwoliło mu na kompromitowanie lokalnych działaczy partii rządzącej. Program TISZ-y nie był radykalną alternatywą, lecz raczej „łagodną zmianą kursu” z prawicowym i konserwatywnym zabarwieniem.

Jakie będą konsekwencje dla relacji międzynarodowych?

Ekspertka spodziewa się wyraźnego ocieplenia stosunków Budapesztu z Warszawą, co potwierdza zapowiedź Magyara o złożeniu pierwszej zagranicznej wizyty właśnie w stolicy Polski. Nowy lider Węgier upatruje w Donaldzie Tusku kluczowego sojusznika, który może pomóc w przywróceniu Węgier na kurs proeuropejski i odblokowaniu zamrożonych środków finansowych.

Dr Zaremba zauważyła również, że sztab Magyara mógł czerpać z polskich doświadczeń wyborczych, stosując podobne techniki w internecie oraz kładąc nacisk na intensywny objazd kraju.

Co oznacza zwycięstwo TISZ-y dla Europy?

Ekspertka zaznaczyła, że zwycięstwo TISZ-y ma również istotny wymiar dla polskiej sceny politycznej, szczególnie dla prawicy, która silnie wspierała Viktora Orbana. Zdaniem dr Zaremby, porażka Fideszu jest wizerunkowym ciosem dla środowisk, które dążyły do budowy „Budapesztu w Warszawie”.

To psychologiczne zwycięstwo w całej Europie. Pokazuje, podkreślił to również Peter Magyar w swoim przemówieniu, że bez propagandy, bez poparcia mediów, można wygrać wybory.

Źródło PAP.