Człowiek Nawrockiego oburzony wpisem Donalda Trumpa. Poszło o atak na papieża

- Donald Trump uderzył w głowę Kościoła katolickiego.

- Internetowe publikacje prezydenta USA wywołały ogromne poruszenie.

- W gronie oburzonych znalazł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Zaufany człowiek Karola Nawrockiego bezpardonowo ocenił wpis amerykańskiego polityka.

Donald Trump uderza w papieża Leona XIV

Amerykański przywódca zamieścił w serwisie Truth Social kontrowersyjny wpis wymierzony w głowę Kościoła katolickiego. Donald Trump zarzucił Leonowi XIV tragiczną politykę zagraniczną oraz nieporadność w zwalczaniu przestępczości. Polityk udostępnił również wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której zaprezentowano go w roli Jezusa.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟵:𝟬𝟯 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟭𝟮.𝟮𝟲Pope Leo is WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy. He talks about “fear” of the Trump Administration, but doesn’t mention the FEAR that the Catholic Church, and all other…— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 13, 2026

- Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał.

Pierwszy w dziejach Amerykanin na czele Stolicy Apostolskiej musiał zmierzyć się z kolejnymi zarzutami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że bez jego obecności w Białym Domu, Leon XIV nigdy nie objąłby tak zaszczytnego stanowiska, dlatego domaga się od niego ogromnej wdzięczności.

- Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.

Sławomir Cenckiewicz ostro reaguje na słowa prezydenta USA

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego całkowicie odrzucił dyplomatyczne konwenanse w tej sprawie. Sławomir Cenckiewicz postanowił wprost i niezwykle dosadnie zrecenzować internetową aktywność amerykańskiego przywódcy.

- Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.