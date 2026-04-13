Człowiek Nawrockiego oburzony wpisem Donalda Trumpa. Poszło o atak na papieża

Piotr Margielewski
2026-04-13 12:50

Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego zazwyczaj chwali się dobrymi relacjami z Donaldem Trumpem. Okazuje się jednak, że istnieją granice, których przekroczenie wywołuje stanowcze reakcje. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, w ostrych słowach skrytykował amerykańskiego przywódcę za jego atak na papieża Leona XIV. Znany polski historyk nie zamierzał milczeć w tej sprawie.

Sławomir Cenckiewicz z prezydentem Karolem Nawrockim

Autor: Shutterstock; Kudelski Marek / Super Express; Tomasz Radzik / Super Express

- Donald Trump uderzył w głowę Kościoła katolickiego.

- Internetowe publikacje prezydenta USA wywołały ogromne poruszenie.

- W gronie oburzonych znalazł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Zaufany człowiek Karola Nawrockiego bezpardonowo ocenił wpis amerykańskiego polityka.

Donald Trump uderza w papieża Leona XIV

Amerykański przywódca zamieścił w serwisie Truth Social kontrowersyjny wpis wymierzony w głowę Kościoła katolickiego. Donald Trump zarzucił Leonowi XIV tragiczną politykę zagraniczną oraz nieporadność w zwalczaniu przestępczości. Polityk udostępnił również wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której zaprezentowano go w roli Jezusa.

- Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał.

Pierwszy w dziejach Amerykanin na czele Stolicy Apostolskiej musiał zmierzyć się z kolejnymi zarzutami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że bez jego obecności w Białym Domu, Leon XIV nigdy nie objąłby tak zaszczytnego stanowiska, dlatego domaga się od niego ogromnej wdzięczności.

- Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.

Sławomir Cenckiewicz ostro reaguje na słowa prezydenta USA

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego całkowicie odrzucił dyplomatyczne konwenanse w tej sprawie. Sławomir Cenckiewicz postanowił wprost i niezwykle dosadnie zrecenzować internetową aktywność amerykańskiego przywódcy.

- Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.

