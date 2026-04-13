Człowiek Nawrockiego oburzony wpisem Donalda Trumpa. Poszło o atak na papieża

- Donald Trump uderzył w głowę Kościoła katolickiego.
- Internetowe publikacje prezydenta USA wywołały ogromne poruszenie.
- W gronie oburzonych znalazł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
- Zaufany człowiek Karola Nawrockiego bezpardonowo ocenił wpis amerykańskiego polityka.
Donald Trump uderza w papieża Leona XIV
Amerykański przywódca zamieścił w serwisie Truth Social kontrowersyjny wpis wymierzony w głowę Kościoła katolickiego. Donald Trump zarzucił Leonowi XIV tragiczną politykę zagraniczną oraz nieporadność w zwalczaniu przestępczości. Polityk udostępnił również wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, na której zaprezentowano go w roli Jezusa.
- Powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem - napisał.
Pierwszy w dziejach Amerykanin na czele Stolicy Apostolskiej musiał zmierzyć się z kolejnymi zarzutami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że bez jego obecności w Białym Domu, Leon XIV nigdy nie objąłby tak zaszczytnego stanowiska, dlatego domaga się od niego ogromnej wdzięczności.
- Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. Nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii - dodawał w swoim wpisie.
Sławomir Cenckiewicz ostro reaguje na słowa prezydenta USA
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego całkowicie odrzucił dyplomatyczne konwenanse w tej sprawie. Sławomir Cenckiewicz postanowił wprost i niezwykle dosadnie zrecenzować internetową aktywność amerykańskiego przywódcy.
- Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików - napisał jednoznacznie.