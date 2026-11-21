Ursula von der Leyen reaguje na próbę zamachu w Danii

Szefowa Komisji Europejskiej stanowczo zareagowała na doniesienia z Kopenhagi. W opublikowanym na platformie X wpisie wyraziła oburzenie z powodu planowanego na duńskim terytorium ataku. Zaznaczyła przy tym, że tego typu incydenty są absolutnie nieakceptowalne i uderzają w bezpieczeństwo całej Wspólnoty.

„Jeśli Rosja liczy na to, że osłabi nasze wsparcie dla Ukrainy, osiągnie skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Nasza determinacja będzie tylko rosnąć” – zadeklarowała von der Leyen.

Przewodnicząca KE zapewniła również o pełnym wsparciu dla Danii oraz innych krajów członkowskich, które padają ofiarą wrogich operacji Moskwy. „Atak na jednego z nas jest atakiem na całą naszą Unię” – napisała.

Rosyjskie działania w Europie i nowa strategia bezpieczeństwa UE

Polityk zauważyła, że rosyjska aktywność na Starym Kontynencie staje się coraz groźniejsza. W jej ocenie dotychczasowe ataki zaczynają wykraczać poza definicję działań „hybrydowych” i przybierać znacznie bardziej realny wymiar.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że Wspólnota dysponuje odpowiednimi instrumentami do obrony. Jako przykłady konkretnych rozwiązań wskazała nakładanie sankcji na sprawców oraz wykorzystanie zespołów szybkiego reagowania.

Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła także plany zaprezentowania odświeżonej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Dokument ten ma na celu zwiększenie potencjału odstraszania oraz poprawę gotowości krajów UE do odpierania ataków.

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Zatrzymania w Danii i zamach na rapera Kyivstonera

W piątek duńska służba bezpieczeństwa PET przekazała informację o ujęciu dwóch osób powiązanych z gangiem LTF. Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o planowanie ataku na ukraińsko-amerykańskiego rapera znanego jako Kyivstoner, a zlecenie miało wyjść bezpośrednio od rosyjskiego wywiadu.

W Europie to już kolejny tego typu incydent, po tym jak w sierpniu podobne podejrzenia pojawiły się w Polsce. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało duński wątek, nazywając go następnym dowodem na kryminalną aktywność Rosji na terenie Unii Europejskiej.

Ostatnie wydarzenia po raz kolejny wywołują dyskusję na temat ochrony państw europejskich oraz sposobów działania rosyjskich służb poza granicami własnego państwa.