Likwidacja salonów gier w Sycowie i Bierutowie. W akcji brali udział kontrterroryści

Policyjna akcja w Sycowie i Bierutowie. Dwa nielegalne salony gier zamknięte

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oleśnickiej komendy regularnie monitorują zagrożenia związane z nielegalnym hazardem. Tym razem, działając wspólnie z przedstawicielami Urzędu Celno-Skarbowego, przeprowadzili skuteczną akcję na terenie dwóch miast powiatu. W rezultacie ich działań zamknięto nielegalne punkty w Sycowie oraz Bierutowie, w których znajdowały się maszyny do gier bez wymaganych zezwoleń. Łącznie zabezpieczono 12 automatów, które zostały przejęte przez służbę celno-skarbową do dalszego postępowania.

Zatrzymania w powiecie oleśnickim. 21-latek wpadł z metamfetaminą

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali cztery osoby, które mogą być powiązane z organizacją nielegalnych gier hazardowych. Szczególną uwagę funkcjonariuszy przykuł 21-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego, u którego znaleziono podejrzane substancje. Badania laboratoryjne potwierdziły, że były to narkotyki, a konkretnie metamfetamina w ilości odpowiadającej 100 porcjom rynkowym. Za posiadanie środków odurzających młodemu mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Kontrterroryści z Wrocławia wsparli akcję. Dlaczego byli na miejscu?

Działania w Sycowie i Bierutowie wymagały specjalnych środków bezpieczeństwa, dlatego do akcji włączono dodatkowe siły. Policjantów z Oleśnicy wspierali funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Jest to wyspecjalizowana jednostka, której zadaniem jest realizacja działań o podwyższonym ryzyku, wymagających taktycznego przygotowania. Ich obecność miała na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas likwidacji punktów i zatrzymywania podejrzanych osób, co świadczy o skali i powadze prowadzonego procederu.

Wysokie kary za nielegalny hazard. To nie tylko przestępstwo skarbowe

Policja podkreśla, że walka z nielegalnym hazardem to coś więcej niż tylko ściganie przestępstw ekonomicznych. Tego typu miejsca często stają się siedliskiem innej działalności przestępczej, takiej jak handel narkotykami czy działalność zorganizowanych grup. Warto pamiętać, że organizowanie gier hazardowych bez wymaganych zezwoleń jest poważnym przestępstwem. Osobom odpowiedzialnym za prowadzenie nielegalnego punktu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz bardzo wysoka grzywna finansowa.

Źródło: Policja.pl