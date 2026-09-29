Lech Wałęsa zaskoczył w swoje 83. urodziny. Opublikował nietypowe nagranie z pomocą AI

Lech Wałęsa świętuje 83. urodziny. Niezwykłe nagranie AI

Lech Wałęsa we wtorek, 29 września, obchodzi swoje 83. urodziny. Z tej okazji były prezydent zamieścił na Facebooku wyjątkowo nieszablonowy materiał wideo, w którym sam gra główną rolę. Szybko można zauważyć, że materiał wygenerowała sztuczna inteligencja, prezentując polityka jako wojownika maszerującego przez ognistą krainę w towarzystwie latającego feniksa.

- 83 lata chodzę po tej ziemi. Niejedno widziałem, niejedną walkę stoczyłem i niejeden raz trzeba było zaczynać od nowa. O wolność walczyliśmy i zwyciężyliśmy, bo wolność jest albo jej nie ma. Dzisiaj mamy wolność. Pytanie tylko, czy potrafimy z niej mądrze korzystać - napisał.

Napisał Lech Wałęsa w swoim internetowym wpisie. Były prezydent dołączył do niego również specjalne nagranie, któremu towarzyszą dźwięki znanego utworu Jacka Kaczmarskiego pod tytułem „Modlitwa o wschodzie słońca”. Słowa piosenki, które przytoczył jubilat, brzmią: „Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie Panie od pogardy, Od nienawiści strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, Którego nie wyrażą słowa, Więc mnie obroń od nienawiści, Od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz niech się ziści, Niechaj się wola Twoja stanie, Ale zbaw mnie Panie od nienawiści, Ocal mnie od pogardy Panie”.

Historia Lecha Wałęsy. Droga do Solidarności i prezydentury

Lech Wałęsa urodził się w 1943 roku w niewielkiej miejscowości Popowo. Swoje wczesne lata życia i młodość spędził w rodzinnych stronach, po czym rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej. W stolicy Pomorza spotkał swoją przyszłą małżonkę Danutę, z którą stworzył dużą rodzinę. Małżeństwo wychowało ośmioro dzieci – czterech synów (Bogdana, Sławomira, Przemysława oraz Jarosława) oraz cztery córki (Annę, Magdalenę, Brygidę i Marię Wiktorię). Dwóch synów byłego prezydenta niestety już nie żyje.

Przełomowym momentem w życiu Lecha Wałęsy okazał się rok 1980. Wtedy to stanął na czele sierpniowych strajków w Gdańsku, co w rezultacie doprowadziło do narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, któremu przewodził. Jego działania odbiły się szerokim echem na całym świecie, czego kulminacją było przyznanie mu w 1983 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Po historycznych wydarzeniach w 1989 roku i obradach Okrągłego Stołu, w których odegrał znaczącą rolę, został wybrany na prezydenta Polski. Jego kadencja w latach 1990–1995 przypadła na skomplikowany czas transformacji ustrojowej i rynkowej. Choć polityk ubiegał się o reelekcję, w 1995 roku musiał uznać wyższość Aleksandra Kwaśniewskiego. Od tamtej pory pozostaje aktywnym komentatorem życia politycznego w kraju.