Gwiazdy i politycy na premierze filmu "Lalka". Barbara Nowacka i Marta Cienkowska w klasycznej elegancji

W poniedziałkowy wieczór, 28 września, w prestiżowych wnętrzach Teatru Wielkiego odbył się pierwszy oficjalny pokaz nowej filmowej adaptacji "Lalki". Wydarzenie zgromadziło nie tylko reżysera Macieja Kawalskiego i ekipę twórców, ale przede wszystkim gwiazdorską obsadę ekranizacji dzieła Bolesława Prusa.

Na czerwonym dywanie pojawili się odtwórcy głównych ról: Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego oraz Marek Kondrat wcielający się w Ignacego Rzeckiego. Uroczystość uświetniła także obecność takich sław jak Maria Dębska, Borys Szyc, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn i Mateusz Damięcki.

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Ministrowie, prezydent stolicy i były prezydent RP oglądali nową "Lalkę"

Ważnym punktem wieczoru była silna reprezentacja polskiej sceny politycznej. Na widowni zasiedli przedstawiciele najwyższych władz: ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, stojąca na czele edukacji narodowej Barbara Nowacka, a także minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, któremu towarzyszyła żona Angelika. Wielkie wydarzenie kulturalne przyciągnęło również prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Jak podaje serwis rdc.pl, podczas premiery głos zabrała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, zwracając uwagę na znaczenie filmu w polskiej kulturze. Nie można zapominać, że klasyk Bolesława Prusa to jedna z najważniejszych pozycji w kanonie lektur, często będąca tematem prac maturalnych z języka polskiego.

- O tym filmie będzie się mówiło, na ten film czekaliśmy od lat. Kino to ludzie, przeżycia i opowieść, która buduje kulturę. I za to państwu już teraz dziękuję - przyznała szefowa MEN.

Nowacka i Cienkowska postawiły na stonowaną i elegancką czerń

Obecni na sali politycy zdecydowali się na tradycyjną, niezwykle szykowną garderobę, w której dominowały ciemne garnitury w zestawieniu z krawatami lub muchami. Panie na stanowiskach ministerialnych również zaprezentowały się w ponadczasowych kreacjach pełnych klasy. Szefowa resortu kultury Marta Cienkowska ubrała proste, czarne spodnie połączone z białą, klasyczną koszulą. Barbara Nowacka zaprezentowała się w długiej, czarnej sukni z wyrazistymi, bufiastymi rękawami, którą dopełniła subtelną, srebrzystą biżuterią. Z kolei żona ministra cyfryzacji, Angelika Gawkowska, zdecydowała się na elegancką, czarną sukienkę bez rękawów.

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