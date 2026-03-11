Rewanż na Zamku Królewskim: uroczysty obiad Karola XVI Gustawa

Szwedzka para królewska, król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, odbywa wielodniową wizytę w Polsce, której najważniejszymi momentami okazały się dwa eleganckie obiady.

Jeden z nich, zorganizowany przez monarchów na Zamku Królewskim, stanowił oficjalną odpowiedź na wcześniejsze przyjęcie w Pałacu Prezydenckim.

Tego typu spotkania na najwyższym szczeblu, z udziałem głów państw i członków rządu, są dowodem na wyjątkowe relacje oraz wzajemny szacunek obu narodów.

Szwedzcy goście przyłożyli ogromną wagę do detali, decydując się na przywiezienie do Polski własnej zastawy stołowej, co dodatkowo akcentuje wagę tego spotkania.

Środowy wieczór stanowił kolejny istotny moment wizyty szwedzkich monarchów nad Wisłą. Oficjalny obiad wydany na cześć prezydenta Karola Nawrockiego to kluczowy punkt pobytu króla Szwecji w Polsce, wyraźnie podkreślający wagę tego wydarzenia. Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia podjęli polską parę prezydencką w prestiżowych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Była to odpowiedź na uroczystość, którą zaledwie dzień wcześniej, we wtorek 10 marca, zorganizował dla nich prezydent Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Zgodnie z obowiązującym w dyplomacji protokołem, monarchowie przywieźli na tę okazję swoją własną, królewską zastawę stołową. Ten symboliczny gest świadczy o ogromnym szacunku i zaangażowaniu szwedzkich gości w przygotowanie spotkania o najwyższym standardzie.

Kogo król Szwecji Karol XVI Gustaw podjął w Warszawie?

Głównymi bohaterami środowego bankietu byli bez wątpienia prezydent Karol Nawrocki i jego żona, Marta Nawrocka. To specjalnie dla nich szwedzcy monarchowie zorganizowali tę uroczystość. Niemniej jednak w gronie zaproszonych gości nie zabrakło innych ważnych osób ze świata polskiej polityki.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, jako gospodarze wydarzenia, osobiście witali czołowych przedstawicieli polskich władz. Uczestnictwo szefów kluczowych ministerstw dowodzi, że polsko-szwedzkie spotkania wykraczają poza ramy zwykłej kurtuazji i obejmują również strategiczne pola współpracy.

