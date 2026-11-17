• Krakowska policja zatrzymała 15 listopada Błażeja Szydło, syna byłej premier Beaty Szydło, który przekroczył prędkość i prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu.

• Alkomat wykazał u kierowcy obecność 0,10 mg/l oraz 0,08 mg/l alkoholu, co w świetle polskich przepisów oznacza stan po użyciu alkoholu.

• Konsekwencją tej kontroli dla Błażeja Szydły jest utrata prawa jazdy oraz postępowanie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, za co grozi areszt, do 5000 zł grzywny i zakaz prowadzenia aut od pół roku do 3 lat.

Cała sytuacja miała miejsce w niedzielę, 15 listopada, na krakowskiej ulicy Opolskiej. Tamtejszy patrol drogówki zatrzymał do kontroli auto, którym kierował syn Beaty Szydło. Powodem podjęcia interwencji przez mundurowych była jazda z prędkością przekraczającą limit o 20 km/h. Największe kłopoty kierowcy rozpoczęły się jednak w momencie użycia alkomatu. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymanym mężczyzną okazał się pracujący w Krakowie lekarz Błażej Szydło, prywatnie syn byłej premier.

Do tego zdarzenia odniósł się już polityk Henryk Kowalczyk.

„To smutne. Najlepiej nie pić. I to zalecam. Ja jestem abstynentem od 30 lat, w ogóle nie piję. I polecam każdemu, także synowi pani premier Szydło” - powiedział nam.

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Syn Beaty Szydło zatrzymany w Krakowie. Wyniki badania alkomatem

Funkcjonariusze przeprowadzili standardową kontrolę trzeźwości zatrzymanego kierowcy. Policyjny alkomat potwierdził, że mężczyzna ma w organizmie alkohol, wskazując w pierwszej próbie 0,10 mg/l, a w kolejnej 0,08 mg/l.

Krakowscy funkcjonariusze potwierdzili już fakt przeprowadzenia interwencji w tej części miasta. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych policja nie podaje personaliów kierowcy, ale opisane okoliczności w pełni zgadzają się z ustaleniami dziennikarzy.

„Podczas interwencji policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Badanie wykazało, iż znajdował się on w stanie po użyciu alkoholu. W związku z tym zatrzymane zostało mu prawo jazdy” - przekazał w rozmowie z „Faktem” kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Co grozi Błażejowi Szydle za jazdę po użyciu alkoholu?

Sytuacja wygląda poważnie, dlatego syn byłej szefowej rządu musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Śledczy prowadzą obecnie czynności w oparciu o art. 87 Kodeksu wykroczeń, który reguluje kwestię kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu.

Według polskiego prawa stan po użyciu alkoholu ma miejsce, gdy badanie wykazuje od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Takie wykroczenie wiąże się z ryzykiem kary aresztu oraz wysokiej grzywny sięgającej nawet 5000 złotych. Najbardziej dotkliwą sankcją dla kierowcy pozostaje jednak sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, orzekany na czas od 6 miesięcy do maksymalnie 3 lat.