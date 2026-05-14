Resort sprawiedliwości dysponuje już ukończonym wnioskiem o wydanie przebywającego w Stanach Zjednoczonych polityka.

Start działań ekstradycyjnych blokuje warszawski sąd, który zajmie się zażaleniem na areszt dopiero 8 września.

Szef resortu przyznaje, że informacja o gotowym dokumencie ma zadziałać jako środek nacisku na wymiar sprawiedliwości w celu przyspieszenia prac.

Zbigniew Ziobro mierzy się z poważnymi zarzutami o nadużycia wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Minister Waldemar Żurek o ekstradycji Zbigniewa Ziobry

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał informację o ukończeniu prac nad formalnym pismem mającym na celu sprowadzenie Zbigniewa Ziobry z terytorium Stanów Zjednoczonych do Polski. Śledczy zamierzają przedstawić byłemu szefowi resortu łącznie 26 zarzutów, wśród których znajduje się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas czwartkowego wystąpienia na antenie TVP Info szef resortu sprawiedliwości krótko odniósł się do postępów w tej sprawie.

„Mamy gotowy ten wniosek”

Waldemar Żurek wyjaśnił, że upublicznienie informacji o gotowości prokuratury jest świadomym zabiegiem, mającym na celu wywarcie nacisku na sędziów.

„Chciałem po prostu pokazać sądowi: my mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, to właściwie czekamy na was. Nieście na sobie ten ciężar odpowiedzialności w tak ważnej sprawie dla wszystkich, dla całego społeczeństwa” – argumentował minister w stacji telewizyjnej.

Co blokuje ściągnięcie Zbigniewa Ziobry z USA?

Obecnie główną przeszkodą uniemożliwiającą przekazanie stosownej dokumentacji stronie amerykańskiej jest brak prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu byłego polityka. Mimo że dwustronna umowa o ekstradycji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą dopuszcza start procedury już na etapie nieprawomocnego postanowienia, amerykańskie sądy federalne w takich przypadkach bardzo często oczekują definitywnych rozstrzygnięć polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Z tego powodu tak istotne staje się rozpatrzenie zażalenia na areszt, które zostało wniesione przez obrońców byłego ministra. Sąd Okręgowy w Warszawie zaplanował posiedzenie w tej sprawie dopiero na 8 września bieżącego roku. To właśnie ta mocno odsunięta w czasie data skutecznie paraliżuje w tej chwili dalsze kroki organów ścigania.

Afera Funduszu Sprawiedliwości i 26 zarzutów dla polityka

Trwające postępowanie koncentruje się wokół rażących nieprawidłowości przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Według ustaleń śledczych, Zbigniew Ziobro miał wykorzystywać pełnioną funkcję do działalności bezprawnej i stać na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Należy przypomnieć, że w listopadzie 2025 roku polski parlament pozbawił polityka immunitetu poselskiego, otwierając formalną drogę do jego zatrzymania, aresztowania oraz postawienia łącznie wszystkich 26 zaplanowanych zarzutów.