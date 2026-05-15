Wojsko szkoli, a potem nie zatrudnia? Niepokojąca przyszłość żołnierzy dobrowolnej służby

Wątpliwości budzi sytuacja, w której Siły Zbrojne inwestują w szkolenie żołnierzy, a następnie mogą nie oferować im dalszej służby zawodowej.

Problem jest tym bardziej niezrozumiały, że według napływających informacji w jednostkach wojskowych wciąż odnotowuje się braki kadrowe.

Poseł domaga się od Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśnień, jakie bariery uniemożliwiają płynne przejście ochotników do zawodowej armii.

Dobrze wyszkoleni żołnierze bez perspektyw? Poseł pyta o spójność polityki kadrowej

W swojej interpelacji poseł Bartosz Józef Kownacki zwraca uwagę na problem dotyczący żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jak wskazuje, w ramach tej formacji przygotowywani są kompetentni kandydaci do dalszej służby zawodowej. Jednocześnie pojawiają się sygnały o wakatach w jednostkach, co sugeruje realne zapotrzebowanie na nowych żołnierzy.

Zdaniem posła istnieje jednak poważna obawa, że część ochotników po ukończeniu szkolenia nie znajdzie zatrudnienia w strukturach wojska. W interpelacji podkreślono, że taka sytuacja może prowadzić do utraty cennego zasobu ludzkiego oraz podważać efektywność systemu szkolenia i wydatkowania środków publicznych.

Jakie przeszkody stoją na drodze ochotników do zawodowej armii?

Poseł Kownacki domaga się od resortu obrony jasnych odpowiedzi na temat przyczyn problemów z zatrudnieniem żołnierzy. Wśród kluczowych pytań znalazło się to dotyczące charakteru barier – czy są one formalne, organizacyjne, a może budżetowe. Chce również wiedzieć, czy wojsko w ogóle informuje kandydatów o przeszkodach, które mogą uniemożliwić im kontynuowanie kariery.

W dokumencie podkreślono, jak ważna jest transparentna komunikacja z żołnierzami. Pytania skierowane do ministra mają na celu ustalenie, czy ochotnicy otrzymują jasne i konkretne informacje o tym, co stoi na drodze do ich zatrudnienia w Siłach Zbrojnych, a jeśli tak – w jakiej formie i na jakim etapie służby.

Poseł domaga się systemowych rozwiązań dla żołnierzy dobrowolnej służby

Interpelacja porusza również kwestię ewentualnych zmian systemowych. Poseł pyta, czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłyby płynniejsze przechodzenie żołnierzy z dobrowolnej służby do zawodowej, zwłaszcza w kontekście istniejących braków kadrowych w armii.

Kolejne pytanie dotyczy przyszłości tych żołnierzy, którzy mimo ukończenia szkolenia nie znajdą miejsca w wojsku. Bartosz Kownacki chce wiedzieć, jakie rozwiązania przewidziano dla tych osób, aby nie doszło do całkowitej utraty ich potencjału i zdobytych kompetencji, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

W interpelacji skierowanej do ministra obrony narodowej poseł Bartosz Kownacki domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących polityki kadrowej wobec absolwentów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Podkreśla, że utrzymanie stabilności kadrowej w Siłach Zbrojnych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.