PAP uruchamia newsletter informacyjny

Newsletter będzie powstawał z materiałów publikowanych na otwartym portalu PAP.pl. Osoby, które zapiszą się do subskrypcji, otrzymają informacje agencyjne w tej formule od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę.

W jednym miejscu czytelnicy znajdą wybór najważniejszych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych, a także wybrane materiały fotograficzne PAP, treści fact-checkingowe oraz informacje wynikające z monitoringu mediów.

Nowy format ma pomagać szybko zorientować się w tym, co istotne - bez nadmiaru, przypadkowości i informacyjnego szumu. Będzie przygotowywany przez dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i zespoły tematyczne Polskiej Agencji Prasowej.

W każdą środę newsletter będzie przyjmować formułę „Sprawdzam to” i koncentrować się na przeciwdziałaniu dezinformacji, manipulacji oraz fałszywym treściom w przestrzeni publicznej. To część wspólnego projektu fact-checkingowego mediów publicznych: Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, wspieranego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Newsletter ma ułatwiać odbiorcom PAP.pl regularny dostęp do uporządkowanego, wiarygodnego i czytelnie podanego przeglądu najważniejszych tematów. To kolejny sposób prezentowania treści przygotowywanych przez zespoły PAP w formule dostosowanej do codziennego korzystania z informacji.

Na newsletter można zapisać się na stronie: www.pap.pl/newsletter/form

Źródło informacji: Polska Agencja Prasowa