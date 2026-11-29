Ponad połowa Polaków znających Rozwój Plus uznaje inicjatywę Mateusza Morawieckiego za ugrupowanie prawicowe.

Znacznie mniejszy odsetek ankietowanych widzi ruch byłego szefa rządu w centrum, a znikoma grupa przypisuje mu profil lewicowy.

Przeszło jedna czwarta badanych nie potrafi określić politycznego profilu Rozwoju Plus.

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 24–25 listopada 2026 roku.

Były premier Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy buduje własne zaplecze polityczne, co przyciąga uwagę mediów i wywołuje dyskusje o przyszłości polskiej prawicy. Polityk rozwija ruch Rozwój Plus, a jego współpracownicy szykują się do stworzenia formalnej partii politycznej. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy Polacy kojarzą tę inicjatywę z prawicowym rodowodem Morawieckiego, czy widzą w niej próbę zbudowania szerszego ugrupowania centrowego.

Kwestię tę zbadał Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Ankieterzy zapytali o polityczny charakter Rozwoju Plus wyłącznie te osoby, które wcześniej potwierdziły, że słyszały o inicjatywie byłego szefa rządu.

Sondaż o Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Większość badanych wskazuje na prawicę

Uczestnicy sondażu odpowiadali na pytanie: „Jak oceniasz charakter ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”. Spośród osób znających tę inicjatywę aż 55 procent uznało ją za ruch prawicowy. Na profil centrowy wskazało 16 procent ankietowanych, a zaledwie 3 procent przypisało ugrupowaniu charakter lewicowy.

Duża grupa badanych nie potrafiła jednoznacznie umiejscowić nowego projektu na scenie politycznej. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 26 procent uczestników badania.

Dane z sondażu potwierdzają, że skojarzenia prawicowe zdecydowanie dominują w odbiorze ruchu byłego premiera. Grupa dostrzegająca w nim formację centrową jest wyraźnie mniejsza, a wskazania na lewicę mają marginalny charakter.

Jednocześnie co czwarty respondent świadomy istnienia Rozwoju Plus nie umiał wskazać jego tożsamości politycznej. Pokazuje to, że sama znajomość nazwy ugrupowania nie oznacza jeszcze wiedzy o programie i poglądach jego działaczy.

Rozpoznawalność ruchu Rozwój Plus. O inicjatywie słyszało 76 procent Polaków

Rezultaty te wiążą się z wcześniejszym pytaniem o samą rozpoznawalność projektu. W badaniu dla „Super Expressu” Instytut Badań Pollster zadał respondentom pytanie: „Czy słyszałeś/aś o ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”.

Znajomość inicjatywy potwierdziło 76 procent ankietowanych. O ruchu nie słyszało 18 procent badanych, natomiast 6 procent nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Informacje o politycznym przedsięwzięciu byłego szefa rządu dotarły więc do ponad trzech czwartych dorosłych Polaków. Dopiero w tej grupie ankieterzy zbadali szczegółowe skojarzenia ideowe związane z ruchem.

Wskazanie na prawicowy charakter przez 55 procent badanych dotyczy zatem wyłącznie osób znających Rozwój Plus, a nie ogółu dorosłych Polaków biorących udział w sondażu. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie przy analizie wyników.

Przeszłość Mateusza Morawieckiego w PiS. Czy wyborcy widzą Rozwój Plus w centrum?

Mateusz Morawiecki przez znaczną część kariery był blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością. Od grudnia 2017 roku do grudnia 2023 roku, czyli przez ponad sześć lat, stał na czele rządu Zjednoczonej Prawicy.

Budowę własnego środowiska rozpoczął po rozstaniu z PiS. W kwietniu 2026 roku były premier założył stowarzyszenie Rozwój Plus, wokół którego zaczął gromadzić polityków chętnych do dalszej współpracy.

Kolejnym krokiem było powołanie w lipcu niezależnego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W następnych miesiącach współpracownicy Morawieckiego rozbudowywali struktury i zapowiadali start własnej partii.

Były szef rządu promował swój ruch jako projekt skupiony na inwestycjach, rozwoju gospodarczym oraz przyszłości państwa. Jednocześnie publicznie dystansował się od części kierunków obranych przez prawicę po rozłamie.

Mimo takich deklaracji wieloletnia aktywność w PiS nadal silnie rzutuje na wizerunek polityka. Sondaż dowodzi, że dla większości osób kojarzących Rozwój Plus nowy projekt ma przede wszystkim oblicze prawicowe.

Odmiennego zdania jest 16 procent badanych wskazujących na centrum. Z samego badania nie wynika jednak, czy na ich ocenę wpłynęły obecne zapowiedzi Morawieckiego, jego dawna polityka gospodarcza, czy też indywidualny sposób rozumienia politycznego centrum.

Brak określonej tożsamości Rozwoju Plus. Ponad jedna czwarta badanych bez zdania

Istotnym sygnałem z badania jest postawa 26 procent ankietowanych, którzy mimo znajomości ruchu Mateusza Morawieckiego nie potrafili przypisać mu konkretnej orientacji politycznej.

Źródeł tych trudności może być kilka. Część respondentów słyszała o samej inicjatywie, ale nie zna jej założeń programowych, a inni mogą mieć problem z wpisaniem środowiska byłego premiera w tradycyjny podział na prawicę, centrum i lewicę.

Ankieterzy nie pytali jednak o powody braku jednoznacznej oceny, dlatego nie można przesądzić, czym kierowała się ta grupa badanych.

Dla dalszych losów Rozwoju Plus kluczowe okaże się to, w jaki sposób politycy tego ruchu przedstawią wyborcom swoje propozycje programowe i tożsamość ideową.

Sama rozpoznawalność byłego premiera i obecność w mediach nie tłumaczą bowiem odbiorcom, czym nowa formacja różni się od partii, w której Morawiecki przez lata pełnił eksponowane funkcje.

Rejestracja partii Mateusza Morawieckiego. Działacze Grzegorza Brauna zajęli nazwę Rozwój Plus

Współpracownicy byłego szefa rządu prowadzą już formalne działania zmierzające do powołania partii. W listopadzie Mateusz Morawiecki przekazał, że wniosek o rejestrację ugrupowania trafił do sądu.

Nowa formacja ma nosić nazwę „Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego”. Zgodnie z zapowiedziami otoczenia byłego premiera partia oraz istniejące stowarzyszenie będą działać równolegle.

Sprawę skomplikowały doniesienia „Rzeczpospolitej”, która 26 listopada napisała o zarejestrowaniu partii pod krótszą nazwą Rozwój Plus. Za tym wnioskiem nie stali jednak ludzie Morawieckiego, lecz działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Informacja ta wywołała zamieszanie wokół inicjatywy byłego szefa rządu. Przedstawiciele jego środowiska zapewniali jednak, że od początku zamierzali zarejestrować szyld zawierający pełne nazwisko lidera.

W badaniu zrealizowanym dla „Super Expressu” ankieterzy wprost pytali o ruch Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a nie o inną formację zarejestrowaną pod zbliżoną nazwą.

Wyniki sondażu „Super Expressu”. Z jakim wizerunkiem startuje Mateusz Morawiecki?

Budowa nowego środowiska politycznego przez Mateusza Morawieckiego przypada na okres dynamicznych przetasowań na scenie politycznej. Przedstawiciele Rozwoju Plus regularnie komentują posunięcia rządu, stan gospodarki oraz przyszłość obozu prawicowego, zabiegając o stałą obecność w debacie publicznej.

Zestawienie dwóch pytań z badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje ten projekt w szerszym ujęciu.

Pierwsza część sondażu potwierdziła wysoką rozpoznawalność inicjatywy, o której słyszało 76 procent dorosłych Polaków.

Druga odsłona badania pokazała, jak tę formację klasyfikują osoby mające świadomość jej istnienia. W tej grupie 55 procent badanych wskazało na prawicę, 16 procent na centrum, 3 procent na lewicę, a 26 procent nie potrafiło określić charakteru ruchu.

Dla większości zorientowanych respondentów projekt byłego szefa rządu pozostaje więc ugrupowaniem z prawej strony sceny politycznej. Równocześnie duża część osób kojarzących nazwę ruchu nie ma wyrobionego zdania na temat jego profilu ideowego.

Rezultaty sondażu nie określają przyszłego poparcia wyborczego dla Rozwoju Plus, ale pokazują, z jakim wizerunkiem ugrupowanie Mateusza Morawieckiego wkracza w kolejny etap politycznej aktywności.

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie w dniach 24–25 listopada 2026 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura badanej grupy była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku co najmniej 18 lat, a maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 procent.

W części dotyczącej politycznego profilu Rozwoju Plus odpowiedzi udzielały wyłącznie osoby znające ruch Mateusza Morawieckiego.

Poniżej galeria zdjęć: Mateusz Morawiecki z ochroną

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