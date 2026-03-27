Sondaże bezlitosne dla Karola Nawrockiego. Prezydent traci zaufanie wyborców

W trzecim miesiącu roku pozytywny stosunek do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 47,4 proc. ankietowanych, co oznacza spadek rzędu 1,4 punktu procentowego i widoczny odpływ zwolenników.

Grono osób negatywnie oceniających głowę państwa powiększyło się o 2,5 proc., osiągając poziom 38,9 proc., co dobitnie obrazuje rosnącą frustrację wśród obywateli.

Pojawia się zatem zasadnicze pytanie o to, czy Karol Nawrocki zdoła zatrzymać ten niekorzystny proces i na nowo przekonać do siebie wyborców.

Sondaże poparcia dla Karola Nawrockiego lecą w dół

Przeprowadzone w marcu przez pracownię OGB badanie dla portalu stan 360 pokazuje wyraźnie, że przychylność wobec Karola Nawrockiego zmniejszyła się o 1,4 procent względem wyników z lutego. Obecnie wynosi ona dokładnie 47,4 procent. Taki rezultat stanowi wyraźny dowód na to, że przywódca państwa gubi po drodze swój wierny elektorat. Równolegle zjawisku temu towarzyszy zauważalny przyrost grupy osób, które bardzo surowo oceniają jego urzędowanie w Pałacu Prezydenckim.

W tle tych politycznych zawirowań pojawiają się komentarze sugerujące, że Karol Nawrocki odnosi jednocześnie pewne sukcesy w starciach partyjnych, zwłaszcza w kontekście ostatnich problemów rządu Donalda Tuska oraz decyzyjnej bezsilności parlamentarzystów.

Prezydent Karol Nawrocki ma coraz więcej przeciwników

Zupełnie odrębnym wątkiem politycznym pozostają niezwykle ostre wypowiedzi Donalda Tuska, który niedawno skrytykował styl uprawiania polityki po aferze kłodzkiej, nazywając panujące standardy wprost obleśnymi.

Wracając do samych notowań, aż 38,9 proc. uczestników badania wystawiło prezydentowi cenzurkę negatywną, a to oznacza gwałtowny skok o 2,5 punktu procentowego w zaledwie cztery tygodnie. Takie dane mogą być mocnym dowodem na eskalację społecznego niezadowolenia wokół obozu władzy. Warto przy tym odnotować, że 13,7 proc. respondentów zachowało całkowicie neutralną postawę, co dowodzi istnienia sporej grupy wyborców zupełnie obojętnych na poczynania polityka.

Badanie SW Research potwierdza kłopoty Karola Nawrockiego

Zasadność tych obserwacji uwiarygadnia kolejny pomiar, tym razem zrealizowany przez SW Research na zamówienie tygodnika "Wprost". Pozytywnie o poczynaniach głowy państwa wypowiedziało się 39,1 proc. pytanych, przy czym odpowiedź "bardzo dobrze" zaznaczyło jedynie 18,3 proc. uczestników sondażu. Z drugiej strony barykady stoi niemal identyczna grupa 38,6 proc. oponentów, z czego aż 28,3 proc. nie zostawia na Karolu Nawrockim suchej nitki. Właśnie te statystyki stawiają pod wielkim znakiem zapytania długoterminową skuteczność jego prezydentury.

Koniec miodowego miesiąca w Pałacu Prezydenckim

Tożsamość wyników w obu pracowniach badawczych unaocznia jednoznaczny kierunek, w którym zmierza ocena prezydenta, zapowiadając dla niego dość trudny czas. Naturalny okres ochronny po objęciu najwyższego urzędu minął bezpowrotnie, a obywatele zaczęli z dużo większą uwagą śledzić każdy ruch na politycznej szachownicy. Seria drobnych potknięć i medialnych kontrowersji skutecznie modyfikuje dzisiaj wizerunek przywódcy w oczach zwykłych Polaków.

Co czeka Karola Nawrockiego w najbliższych miesiącach?

Topniejące poparcie stanowi gigantyczne ostrzeżenie dla obecnego lokatora Pałacu Prezydenckiego. Przyszłość jego politycznego zaplecza będzie teraz ściśle uzależniona od zręczności w rozwiązywaniu nadchodzących kryzysów państwowych i siły argumentów kierowanych bezpośrednio do społeczeństwa. Czas pokaże, czy głowa państwa wyciągnie odpowiednie wnioski i skutecznie odbuduje mocno nadszarpnięte zaufanie rodaków.

