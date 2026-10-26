Sondaż Ipsos: Koalicja Obywatelska ucieka PiS-owi. Poważne kłopoty partii Hołowni

Koalicja Obywatelska osiągnęła wynik na poziomie 34 proc., wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o 8 punktów procentowych.- Progu wyborczego nie przekroczyłyby między innymi Polska 2050, Partia Razem oraz Rozwój Plus, co oznacza dla nich brak miejsc w parlamencie.- Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale Konfederacji.

W przypadku organizacji wyborów parlamentarnych w najbliższą niedzielę obóz Donalda Tuska odniósłby wyraźne zwycięstwo. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 34 proc. ankietowanych, co zapewnia jej bezpieczny dystans nad główną siłą opozycyjną. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26 proc. ma obecnie o 8 punktów procentowych mniej niż lider zestawienia.

Takie poparcie społeczne ma bezpośrednie przełożenie na układ sił przy ulicy Wiejskiej. Zgodnie z wyliczeniami dotyczącymi podziału mandatów formacja rządząca obsadziłaby w Sejmie 196 foteli, natomiast ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego wprowadziłoby 157 posłów.

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Polska 2050 Szymona Hołowni poza Sejmem

Największe zaskoczenie w badaniu dotyczy jednak mniejszych ugrupowań. Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskała zaledwie 1 proc. wskazań, co w praktyce oznacza całkowite wypadnięcie tej partii z parlamentu. Poza Sejmem znalazłyby się także Partia Razem oraz Rozwój Plus, ponieważ oba te podmioty zgromadziły po 4 proc. poparcia i nie sforsowałyby wymaganego progu wyborczego.

Swoją obecność w izbie niższej zachowałoby Polskie Stronnictwo Ludowe, które z wynikiem dokładnie 5 proc. zdobyłoby 5 mandatów. W nieco bezpieczniejszym położeniu znajduje się Nowa Lewica, gdyż 6 proc. poparcia wśród badanych przełożyłoby się w jej przypadku na 18 miejsc poselskich.

Konfederacja i Grzegorz Braun z wysokim poparciem w sondażu

Interesująco prezentują się również notowania ugrupowań prawicowych. Trzecią siłą polityczną w kraju pozostaje Konfederacja, której 10 proc. poparcia daje 48 mandatów. Niewiele gorszy rezultat odnotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą wskazało 8 proc. wyborców, co pozwoliłoby jej na obsadzenie aż 36 miejsc w Sejmie.

Zamiar pójścia do urn wyborczych zadeklarowało 61 proc. dorosłych Polaków uprawnionych do głosowania.