Jarosław Kaczyński ostro o Marcinie Kierwińskim. Prezes PiS broni też Sakiewicza po ataku w Krakowie

Lider Prawa i Sprawiedliwości w ostrych słowach skomentował działania przedstawicieli rządu po krakowskim dramacie. Za pośrednictwem platformy X Jarosław Kaczyński przypuścił bezpośredni atak na szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Spór dotyczy słów ministra, który zasugerował, że napastnik mógł inspirować się ideologiami skrajnej prawicy. W tej sytuacji szef PiS przyjął postawę przypominającą rzecznika środowisk ultranacjonalistycznych.

Jarosław Kaczyński oskarża ministra Marcina Kierwińskiego o manipulację

W ocenie lidera zjednoczonej prawicy taka narracja jest zwykłą manipulacją. Polityk zaznaczył, że tak potwornego czynu mógł dokonać wyłącznie człowiek „niewątpliwie zaburzony”, w związku z czym jego sympatie polityczne nie odgrywają w tej sprawie żadnej roli.

„Minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi. Okazało się to ordynarnym kłamstwem” – ocenił surowo Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS broni Tomasza Sakiewicza i relacji w TV Republika

Istotną częścią wpisu polityka było wstawienie się za Tomaszem Sakiewiczem. Szef TV Republika krótko po zamachu prowadził transmisję na żywo, podczas której zwracał uwagę na brak funkcjonariuszy na miejscu tragedii. Jarosław Kaczyński zgodził się z tymi spostrzeżeniami i przyznał, że osobiście oglądał relację na antenie tej telewizji.

„Redaktor T. Sakiewicz pokazywał to, co widział na miejscu. Poza jednym funkcjonariuszem w niestandardowym umundurowaniu ewidentnie brakowało tam policji. I trwało to dość długo. Widzieli to również telewidzowie, wśród nich ja” – zaznaczył polityk.

Jarosław Kaczyński pyta o zabezpieczenie krakowskiego rynku i brak policji

Lider opozycji poddał również w wątpliwość poziom ochrony Rynku Głównego w Krakowie, zwracając szczególną uwagę na fakt, że w kraju obowiązuje stopień alarmowy BRAVO. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w przestrzeni nieustannie pełnej ludzi znajdowało się tylko kilku policjantów, którzy w dodatku nie byli wyposażeni w długą broń.

Prezes zapowiedział, że jego ugrupowanie zażąda dokładnych informacji na temat tego, czy stolica Małopolski miała zapewnioną właściwą ochronę. Chociaż polityk zmiażdżył w swojej ocenie postawę rządzących, to w swoim oświadczeniu podziękował „młodym funkcjonariuszom policji”, określając ich mianem bohaterów, ponieważ z narażeniem własnego życia „w osamotnieniu” podjęli pościg i obezwładnili sprawcę.