Marcin Kierwiński tłumaczy się ze słów o sprawcy ataku w Krakowie

W studiu TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji musiał zmierzyć się z falą komentarzy po swoich niedawnych wypowiedziach o krakowskim ataku. Chodzi o sugestie Marcina Kierwińskiego, jakoby sprawca mógł kierować się fascynacją skrajnie prawicowymi ideologiami. Mimo że organy ścigania nadal oficjalnie nie wskazały motywu działania napastnika, szef MSWiA nie zamierza całkowicie wycofywać się z wcześniejszych słów.

Marcin Kierwiński o motywach sprawcy ataku w Krakowie

Szef resortu spraw wewnętrznych zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że nie wydawał żadnego wyroku, a jedynie powoływał się na wstępne informacje od pracujących nad sprawą funkcjonariuszy. „Ja wiem, że to wzbudza strasznie dużo emocji, głównie po tej prawicowej stronie sceny politycznej, ale nie jest moją intencją tutaj wzbudzać emocje” – podkreślił Marcin Kierwiński na antenie TVN24.

Polityk argumentował, że w początkowej fazie tak złożonych śledztw zawsze pojawiają się robocze hipotezy oraz pierwsze poszlaki, które stały się podstawą jego wypowiedzi. Minister zapewnił jednocześnie, że funkcjonariusze policji szczegółowo analizują zgromadzony już materiał dowodowy. Kierwiński dodał przy tym, że na obecnym etapie postępowania nie planuje ujawniać kolejnych szczegółów dotyczących tego wątku.

„Policja sprawdza te wątki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie ferujemy żadnych wyroków. Każdy potencjalny motyw, każda potencjalna okoliczność musi zostać sprawdzona” – oświadczył w TVN24 Marcin Kierwiński, ucinając tym samym spekulacje o przedwczesnym przesądzaniu o winie lub ideologicznym podłożu zbrodni.

Szef MSWiA odpowiada na zarzuty o opieszałość policji w Krakowie

Podczas wywiadu poruszono również temat rzekomo zbyt wolnej reakcji mundurowych na wydarzenia w stolicy Małopolski. W internecie pojawiła się bowiem krytyka sugerująca, że policjanci nie dotarli na krakowski Rynek Główny bezpośrednio po dramatycznym zdarzeniu. Szef MSWiA kategorycznie odrzucił te oskarżenia i przedstawił dokładny harmonogram działań oraz liczby dokumentujące przebieg policyjnej akcji.

Z danych przytoczonych przez ministra wynika, że służby zareagowały natychmiastowo, a pierwszy patrol zameldował się na miejscu już trzy minuty po odebraniu zgłoszenia. Zorganizowana wówczas akcja miała ogromny rozmach. Do działań operacyjnych zadysponowano łącznie ponad 30 policyjnych patroli, przy czym aż 19 z nich operowało w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca tragedii.

W rejonie incydentu błyskawicznie zjawiło się niemal 20 radiowozów, a zaledwie po około pięciu minutach do akcji wkroczyli także strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Marcin Kierwiński zaznaczył, że narracja o spóźnionej interwencji służb zupełnie mija się z prawdą, ponieważ wszystkie formacje działały szybko i w pełnej koordynacji.