Rząd Donalda Tuska szykuje nowe prawo cmentarne. Zmiany w opłatach za pochówek

Resort spraw wewnętrznych sformułował propozycję nowelizacji obowiązujących przepisów.

Głównym założeniem jest uregulowanie kwestii finansowych dotyczących nekropolii zarządzanych przez samorządy.

Lokalne władze otrzymają jednoznaczne przepisy pozwalające na tworzenie taryfikatorów za korzystanie z cmentarnej infrastruktury.

Nowelizacja stanowi reakcję na narastający bałagan legislacyjny oraz decyzje organów sprawiedliwości podważające dotychczasowe stawki.

Z perspektywy obywateli regulacje te zagwarantują klarowność ponoszonych kosztów pochówku, nie determinując przy tym automatycznych podwyżek.

Przyczyny zamieszania wokół opłat na cmentarzach komunalnych

Główne źródło kłopotów stanowiły finanse oraz mało precyzyjne regulacje, które od dłuższego czasu generowały potężne spory. Obowiązek dbania o nekropolie spoczywa na administracji samorządowej, która musi finansować wywóz odpadów, dostęp do bieżącej wody, oświetlenie czy konserwację ścieżek. Władze lokalne musiały stale poszukiwać wolnych środków finansowych na realizację tych wszystkich niezbędnych inwestycji publicznych.

Dotychczasowa praktyka polegała na tworzeniu przez gminy własnych taryfikatorów, jednak ich legalność była regularnie podważana w sądach administracyjnych. Wymiar sprawiedliwości powszechnie argumentował, że pochodząca z 1959 roku ustawa jest wysoce archaiczna i nie stanowi odpowiedniej legitymacji do egzekwowania należności za wszystkie usługi wyszczególnione w lokalnych zestawieniach.

Według informacji przekazanych przez Radio ZET, gabinet zdecydował się podjąć błyskawiczne działania zaradcze, a szykowane regulacje mają uporządkować sytuację i wyposażyć władze samorządowe w precyzyjne mechanizmy do wyliczania stawek od 2026 roku. Nowelizacja pozwoli gminom na uniknięcie ryzyka masowego uchylania samorządowych uchwał cmentarnych, co wcześniej groziło całkowitą utratą środków na należyte funkcjonowanie miejsc spoczynku.

Założenia nowego prawa cmentarnego przygotowanego przez MSWiA

Koncepcja opracowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opiera się na niezwykle czytelnym i przejrzystym mechanizmie. Ustawodawca planuje wprost połączyć kwestię kosztów cmentarnych z funkcjonującymi już na co dzień aktami prawnymi regulującymi całą sferę gospodarki komunalnej w naszym kraju.

W rzeczywistości wspomniana ustawa pozwala władzom samorządowym na samodzielne definiowanie kosztów eksploatacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak chociażby pływalnie czy miejska infrastruktura wodociągowa. Do tej pory brakowało całkowitej pewności, czy same nekropolie mogą podlegać tym samym regułom, ale nadchodząca ustawa ma ostatecznie uciąć wszelkie interpretacyjne nieścisłości w tym dość wrażliwym społecznie obszarze.

Wdrożenie takich mechanizmów zagwarantuje samorządom niepodważalne zaplecze prawne do kreowania cenników obejmujących miejsce do pochówku oraz korzystanie z mienia nekropolii. Rząd nie zamierza narzucać jednej zunifikowanej stawki dla całego kraju, ponieważ gminy wciąż będą adaptować ceny do lokalnych realiów. Fundamentalna zmiana sprawi po prostu, że nikt nie oskarży już lokalnych radnych o pobieranie pieniędzy bez wyraźnego zakotwiczenia tych opłat w państwowym systemie legislacyjnym.

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Skutki nowego prawa cmentarnego dla obywateli i polskich samorządów

Kluczowym plusem z punktu widzenia mieszkańców będzie z całą pewnością zdecydowanie większa transparentność rozliczeń i całego systemu. Po wejściu w życie zaktualizowanych norm, każdy obywatel dowie się dokładnie, jakie podmioty stoją za wyliczeniem konkretnych sum i na co dokładnie przeznaczana jest jego wpłata. Nie zwiastuje to z góry masowego spadku czy wzrostu opłat cmentarnych, gdyż ostateczna polityka cenowa pozostanie domeną lokalnych włodarzy. Chodzi tu przede wszystkim o wyczekiwane ujednolicenie reguł, a resort spraw wewnętrznych głośno podkreśla, że dzięki takiemu zabiegowi koszty dbania o nekropolie zostaną równomierniej podzielone pomiędzy wszystkich odwiedzających miejskie cmentarze.

Z kolei przedstawiciele administracji terytorialnej w końcu zyskają upragniony komfort bieżącego funkcjonowania. Współcześnie bardzo dużo gmin operuje w warunkach wielkiej niepewności, stresując się kolejnymi sądowymi bataliami o legalność lokalnych regulaminów cmentarnych. Zreformowane przepisy zagwarantują miastom wieloletnią stabilność budżetową, pozwalając na całkowicie bezpieczne gromadzenie niezbędnych funduszy na utrzymanie kaplic, nasadzenia zieleni miejskiej czy systemów oświetleniowych alejek.

Należy jednocześnie wyraźnie zaznaczyć, że opisywane powyżej rozwiązania wciąż znajdują się wyłącznie w początkowej fazie projektowej. Finalny kształt tego ważnego dokumentu poznamy dopiero po zakończeniu pełnego procesu legislacyjnego na forum obu izb parlamentu.