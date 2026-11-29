Uszka to jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych.

Wiele osób decyduje się na przygotowanie uszek z wyprzedzeniem i ich zamrożenie.

Ta metoda mrożenia uszek wigilijnych zapobiega ich sklejaniu się, eliminując potrzebę wstępnego zamrażania pojedynczych sztuk.

W Wigilię podajemy je najczęściej z aromatycznym barszczem czerwonym. Delikatne ciasto, farsz z suszonych grzybów i dobrze doprawiony wywar to połączenie, które od lat gości w polskich domach na wigilijnym stole. Przygotowanie uszek jest dość czasochłonne, nic więc dziwnego, że lepienie często odbywa się jeszcze kilka dni a nawet tygodni przed świętami. Wiele osób decyduje się na zamrożenie produktu. Zazwyczaj poleca się rozkładanie surowych uszek na desce lub tacy, tak aby się nie dotykały, a następnie wstępne zamrażanie. Dopiero po kilku godzinach przekłada się je do woreczków. Jest jednak metoda, która pozwala pominąć ten etap.

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To najlepszy i najszybszy sposób na mrożenie uszek

Sekret tkwi w krótkim obgotowaniu ciasta. Blanszowanie sprawia, że jego powierzchnia delikatnie się ścina, dzięki czemu uszka nie są tak podatne na sklejanie podczas przechowywania w zamrażarce. Ważne, by nie gotować ich całkowicie - powinny pozostać lekko niedogotowane. W dużym garnku zagotowujemy wodę z odrobiną soli. Uszka wkładamy partiami do wrzątku i gotujemy przez krótką chwilę, około 30-60 sekund od momentu ponownego zagotowania wody. Gdy wypłyną, delikatnie wyławiamy je łyżką cedzakową. Następnie rozkładamy na czystej ściereczce lub papierze do pieczenia i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia oraz osuszenia. Można delikatnie skropić je niewielką ilością oleju, aby dodatkowo ograniczyć ryzyko sklejania. Kiedy uszka są już zimne, przekładamy je do woreczków przeznaczonych do mrożenia. Nie trzeba układać każdego osobno ani pilnować dużych odstępów. Wystarczy szczelnie zamknąć opakowanie, usunąć nadmiar powietrza i włożyć do zamrażarki.

Jak później podawać zamrożone uszka?

Najlepiej wrzucać je bezpośrednio do lekko osolonego wrzątku, nie rozmrażając wcześniej. Gotujemy do momentu, aż będą miękkie i gorące w środku. Czas zależy od wielkości uszek oraz stopnia ich wcześniejszego obgotowania. Zazwyczaj wystarczą 2 minuty od momentu wypłynięcia uszek na powierzchnię wody.

Wstępne obgotowanie uszek, to prosty patent, który pozwala zaoszczędzić miejsce w lodówce i czas. A przed świętami, kiedy lista obowiązków zdaje się nie mieć końca, każda taka ułatwiająca życie metoda jest na wagę złota. Uszka możesz przygotować już teraz, w zamrażarce po wcześniejszym obgotowaniu mogą przebywać nawet do 4-6 tygodni.

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