Zakończony w 2025 roku popularny program Profilaktyka 40 PLUS, który umożliwił milionom Polaków realizację podstawowych badań kontrolnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zastąpiono nowym rozwiązaniem. Jego miejsce zajął program „Moje Zdrowie”, przeznaczony dla wszystkich Polaków powyżej 20. roku życia, w tym również dla seniorów. Aby z niego skorzystać, pacjent musi wypełnić ankietę w swojej przychodni POZ, przez Internetowe Konto Pacjenta albo w aplikacji mojeIKP, co stanowi podstawę do wystawienia skierowania przez placówkę. Osoby po 50. roku życia mogą badać się w tym trybie raz na trzy lata, natomiast młodsi pacjenci raz na pięć lat.

W skład bilansu zdrowia wchodzą między innymi morfologia krwi, badanie ogólne moczu, pomiar poziomu glukozy oraz lipidogram sprawdzający poziom cholesterolu. Pakiet obejmuje ponadto oznaczenie TSH wykrywające zaburzenia pracy tarczycy oraz badanie kreatyniny z wyliczeniem eGFR, które pozwala ocenić kondycję nerek. Mężczyźni po 50. roku życia mogą liczyć na dodatkowe skierowanie na badanie PSA pod kątem chorób prostaty, a dla pacjentów dostępne są też testy na wirusowe zapalenie wątroby typu C i badanie kału na krew utajoną.

Seniorzy powinni też pamiętać o EKG, zwłaszcza gdy cierpią na nadciśnienie, chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu serca bądź odczuwają kołatanie serca i duszność. Duże znaczenie ma również profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego. Po przekroczeniu 50. roku życia warto poddać się kolonoskopii pozwalającej wykryć raka jelita grubego przed wystąpieniem objawów, a przy problemach żołądkowych lekarz może zdecydować o skierowaniu na gastroskopię.

Istotnym elementem profilaktyki osób starszych pozostają badania obrazowe. Wykonanie USG jamy brzusznej umożliwia ocenę stanu wątroby, trzustki, nerek i pęcherzyka żółciowego. Jeżeli pojawią się odpowiednie wskazania, lekarz może wystawić zlecenie także na echo serca, USG tętnic szyjnych lub inne badania specjalistyczne.