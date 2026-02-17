Rozłam w Polsce 2050. Posłanka zapowiada: Czekam na kolejne osoby

Posłanka Cwalina-Śliwowska poinformowała o wyjściu z ugrupowania, krytykując obecny kurs i deklarując chęć współpracy z innymi niezadowolonymi.

Mimo apeli Pawła Śliza o wstrzymanie się z decyzjami, parlamentarzystka wykluczyła powrót, określając swój ruch mianem manifestu.

Szeregi formacji opuścił również Michał Kobosko, a Aleksandra Leo głośno mówi o swoich wątpliwościach co do działań kierownictwa.

Polska 2050 traci działaczy

Spekulacje o podziałach w ugrupowaniu Szymona Hołowni krążyły w kuluarach od dłuższego czasu, jednak w poniedziałek nabrały realnych kształtów. Żaneta Cwalina-Śliwowska oficjalnie złożyła rezygnację. W reakcji na ten ruch szef klubu, Paweł Śliz, zaapelował do niej oraz innych wahających się polityków o powstrzymanie emocji i przemyślenie sprawy.

– Zostańcie, spójrzcie w lustro, czy tak naprawdę nie macie sobie nic do zarzucenia – mówił w Porannym Ringu.

Posłanka w rozmowie z „Super Expressem” odniosła się do tych słów bezkompromisowo. Jasno zadeklarowała, że nie ma mowy o wycofaniu się z podjętej decyzji.

– W polityce trzeba być konsekwentnym. Jeżeli się powiedziało A, to trzeba po prostu powiedzieć dalej B i C – tak skomentowała jego słowa Cwalina‑Śliwowska w rozmowie z „Super Expressem”, podkreślając, że wracać nie zamierza. – nie ukrywam, że te moje odejście też miało być takim manifestem, który zmusiłby do jakiejkolwiek refleksji w sprawie obecnie przyjętego kierunku w partii przez zarząd – dodała.

Parlamentarzystka zapowiada, że nie będzie działać w pojedynkę. Spodziewa się, że kolejni działacze opuszczą szeregi ugrupowania.

- Myślę, że będą kolejne osoby, które odejdą. Chciałabym podjąć z nimi jakąś decyzję kolektywnie. Na to się umówiliśmy, jeżeli ktoś dojrzeje do takiej decyzji, to będziemy podejmować dalsze decyzje kolektywnie. Czekam zatem na kolejne osoby, które zdecydują się opuścić partię – stwierdziła Cwalina‑Śliwowska.

Uchwała wskazuje na dyktaturę?

Decyzję o odejściu podjął również europoseł Michał Kobosko. Jako przyczynę wskazał sobotnią uchwałę Rady Krajowej, która zamraża zmiany personalne. Polityk nie przebierał w słowach, oceniając te działania jako próbę wprowadzenia autorytarnych rządów.

– Określam to wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury – stwierdził.

O krok od podobnej decyzji jest posłanka Aleksandra Leo, która również podzieliła się swoimi wątpliwościami.