Radosław Sikorski uderza w prezydenta Nawrockiego we włoskim dzienniku. Padły mocne słowa

Radosław Sikorski dla La Repubblica o wojnie w Ukrainie

W opublikowanej w piątkowym wydaniu gazety „La Repubblica” rozmowie minister spraw zagranicznych przedstawił swoją diagnozę trwającego za wschodnią granicą konfliktu zbrojnego. Polityk wprost ocenił słabnący potencjał militarny rosyjskiego agresora, wygłaszając opinię, która z pewnością odbije się szerokim echem na arenie międzynarodowej.

„Rosjanie w wojnie przeciwko Ukrainie są coraz słabsi”

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył jednocześnie na łamach włoskiego dziennika, że choć imperialne ambicje Moskwy stanowią realne zagrożenie, kategorycznie należy unikać siania paniki w przestrzeni publicznej. Wicepremier przedstawił bardzo optymistyczną analizę ostatnich działań zbrojnych.

„Na froncie Ukraina zyskuje więcej terytorium niż traci”

Z wyliczeń przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych wynika, że utrzymanie obecnej dynamiki walk oznaczałoby dla Władimira Putina konieczność poświęcenia kolejnych osiemnastu miesięcy oraz trzystu tysięcy żołnierzy, aby ostatecznie opanować pozostałe tereny Donbasu.

Radosław Sikorski krytykuje Viktora Orbana za blokowanie pomocy

W dalszej części wywiadu minister spraw zagranicznych bez wahania zaatakował szefa węgierskiego rządu za wetowanie unijnej pożyczki dla walczącego Kijowa. Wicepremier nazwał takie postępowanie wprost skandalicznym i zwrócił uwagę na kompletny absurd tej sytuacji na arenie międzynarodowej. Zauważył, że państwo ukraińskie wciąż zezwala na tranzyt rosyjskiej ropy naftowej przez swoje terytorium prosto do kraju, który otwarcie torpeduje zachodnie pakiety pomocowe.

„Węgry żądają od Ukrainy, by go naprawiła, biorąc Kijów jako zakładnika w sprawie pożyczki”

Radosław Sikorski przypomniał również w trakcie wywiadu, że gabinet Viktora Orbana dysponuje całkowicie alternatywnymi szlakami dostaw surowców energetycznych, co czyni jego obecne roszczenia wobec Ukrainy pozbawionymi podstaw.

Szef MSZ o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Komentując narastające napięcia w rejonie Bliskiego Wschodu, minister spraw zagranicznych przypomniał jasną deklarację premiera Donalda Tuska. Polska nie zakłada żadnego zaangażowania militarnego w tym zapalnym punkcie globu, skupiając się wyłącznie na celach dyplomatycznych.

„Zgadzamy się co do celu, jakim jest zniszczenie arsenału nuklearnego i wydaje mi się, że w dużej mierze został on osiągnięty”

Według słów polityka z łamów dziennika „La Repubblica” władze w Warszawie głęboko solidaryzują się ze zwykłymi obywatelami Iranu, którzy padają ofiarą brutalnego reżimu teokratycznego. Wicepremier wyraził nadzieję, że ewentualna demokratyzacja irańskiego państwa uczyniłaby ten kraj bezpieczniejszym dla sąsiadów oraz zmusiła do poszanowania norm prawa międzynarodowego.

Zbrojenia Europy i potencjalny atak Rosji do 2029 roku

Poruszając strategiczny temat bezpieczeństwa kontynentu, minister spraw zagranicznych mocno apelował o pilne zwiększenie europejskich mocy produkcyjnych w sektorze zbrojeniowym we współpracy z sojusznikami.

„Potrzebujemy, aby amerykańskie firmy zaczęły produkować część swojego uzbrojenia w Europie w ramach joint venture z naszym przemysłem obronnym, ponieważ obecne moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych są niewystarczające”

Włoscy dziennikarze zapytali polityka o prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji na państwa europejskie w perspektywie nadchodzących lat. Szef polskiej dyplomacji trzeźwo ocenił, że wojska podległe Władimirowi Putinowi pokazały w praktyce znacznie mniejszą skuteczność bojową, niż powszechnie zakładano w zachodnich analizach przed wybuchem konfliktu.

„Aby nam zagrozić, Rosja musiałaby zakończyć obecną wojnę, a następnie uzupełniać swoje zapasy przez dwa lub trzy lata”

W opinii wicepremiera kraje zachodnie muszą traktować rosyjskie zapędy z najwyższą powagą i konsekwentnie rozbudowywać własne zasoby militarne w celu skutecznego odstraszenia dyktatora, zachowując przy tym całkowity spokój.

Ostre słowa o prezydencie Karolu Nawrockim

W finałowej części rozmowy z włoską gazetą Radosław Sikorski nawiązał do wypowiedzi szefa polskiego rządu przed ewentualnym wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Szef resortu spraw zagranicznych wykorzystał ten wątek do przypuszczenia bezprecedensowego i brutalnego ataku na obecnego prezydenta naszego kraju.

„Kiedy nacjonaliści nazywają UE Trzecią Rzeszą, Czwartą Rzeszą lub Związkiem Radzieckim, nie muszą nawet mówić, że opowiadają się za polexitem. Co więcej, kiedy nacjonaliści, w tym prezydent Nawrocki, zawetują ustawę, która pozwoliłaby na skorzystanie z bezpiecznej i taniej pożyczki na wzmocnienie obronności - będącej w dodatku polską inicjatywą - tylko dlatego, że jest ona europejska, a wręcz dlatego, że jest »niemiecka«, to należy się martwić o ich zdrowie psychiczne”