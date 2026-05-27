Marta Nawrocka jak z bajki, a Karina Bosak niczym dama z lat 50. Zaskakujące kreacje w Belwederze

Z inicjatywy pierwszej damy Marty Nawrockiej w Belwederze zorganizowano wydarzenie dla mam wychowujących co najmniej troje dzieci.

Głównym celem spotkania była dyskusja o wyzwaniach i codziennych radościach płynących z posiadania dużej rodziny .

. Uczestniczki mogły podziwiać odmienne, ale bardzo ciekawe wybory modowe Marty Nawrockiej i Kariny Bosak.

W prezydenckiej rezydencji odbyło się specjalne zgromadzenie poświęcone rodzinom wielodzietnym. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez małżonkę prezydenta RP, Martę Nawrocką. Spotkanie, w którym wzięły udział kobiety wychowujące troje lub więcej dzieci, stworzyło przestrzeń do rozmów o blaskach i cieniach codziennego życia w dużym rodzinnym gronie.

Prezydencka rezydencja gościła matki wychowujące liczne potomstwo, które przybyły na zaproszenie samej pierwszej damy. Głównym założeniem tego belwederskiego spotkania była wymiana doświadczeń oraz szczera rozmowa na temat specyfiki funkcjonowania w rodzinach wielodzietnych.

W trakcie swojego przemówienia pierwsza dama podkreśliła, jak bardzo rozumie skomplikowaną naturę macierzyństwa. Zwróciła uwagę, że bycie matką to zadanie pełne trudności, ale jednocześnie przynoszące ogromną satysfakcję i niewyczerpane pokłady radości.

- Macierzyństwo to codziennie odkrywanie siebie i miłości, dotąd nieznanej. Dla mnie osobiście najważniejsza rola mojego życia -

Marta Nawrocka zaprezentowała się w kreacji przypominającej postać z disnejowskiej bajki. Żona prezydenta zdecydowała się na błękitną sukienkę w literę A za kolano, która akcentowała talię i dodawała sylwetce lekkości. Uroku dodawały bufiaste rękawy, a całość uzupełniały beżowe szpilki i upięte w kok włosy. Taka stylizacja przywodziła na myśl nowoczesną, elegancką wersję baśniowego Kopciuszka.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również posłanka Karina Bosak, której towarzyszył najmłodszy syn, Stefan. Żona Krzysztofa Bosaka, trzymając chłopca na rękach, zaprezentowała stylizację inspirowaną modą lat 50. ubiegłego wieku. Założyła sukienkę z dopasowaną górą, mocno wciętą talią i rozkloszowanym dołem przed kolano. Całość dopełniały klasyczne szpilki, perłowe kolczyki oraz spora, kwiatowa broszka 3D, co w pełni oddawało szyk ówczesnych dam.

