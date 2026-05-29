Miliardy euro z programu SAFE trafiły do Polski. Unia wpłaciła zaliczkę

Jak poinformowała Komisja Europejska, fundusze mają pomóc w obronności. „Dzisiejsze płatności zaliczkowe w wysokości 6,6 mld euro dla Polski w ramach programu SAFE to konkretny krok naprzód na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa” – zakomunikował mediom Andrius Kubilius, unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej.

Nasz kraj otwiera listę beneficjentów i jest głównym odbiorcą wsparcia z programu SAFE, inkasując przelew w kwocie 6,6 mld euro. Zastrzyk finansowy ułatwi państwu polskiemu błyskawiczną realizację kluczowych projektów militarnych, podnosząc naszą odporność na zagrożenia i wspierając lokalne zakłady zbrojeniowe zgodnie z europejskimi interesami. Uruchomienie tych środków odbywa się w tym samym czasie, co finalizowanie kontraktów krajowych na specjalnych zasadach instrumentu, umożliwiających Warszawie opłacanie nowych i refinansowanie zawartych już umów bez udziału zewnętrznych partnerów.

Przedstawicielka unijnych struktur odpowiedzialna za kwestie suwerenności technologicznej, demokracji i bezpieczeństwa zwróciła uwagę na konieczność ciągłego dozbrajania państw członkowskich. „Europa musi być przygotowana na każdy scenariusz i gotowa do działania w każdych okolicznościach. Program pożyczkowy SAFE jest ważnym elementem tej misji – jest podstawowym narzędziem zabezpieczania i rozwijania pilnych zdolności wojskowych naszego kontynentu.” – przekazała w oficjalnym stanowisku Henna Virkkunen.

Z komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską dowiadujemy się, że wypłacenie pierwszej partii pieniędzy mogło nastąpić dopiero po zamknięciu wszystkich procedur i odzwierciedla realne zaangażowanie UE we wspieranie państw w ramach programu SAFE. Dalsze transfery środków będą bezpośrednio powiązane z realizacją wymogów, zawartych w umowach jako „kamienie milowe”, co w praktyce oznacza sukcesywne i fazowe wdrażanie całego polskiego planu obronnego.

Struktura finansowania instrumentu SAFE opiera się w pełni na funduszach pozyskiwanych przez wspólnotę z rynków finansowych. Takie podejście gwarantuje państwom wnioskującym o wsparcie bardzo preferencyjne warunki spłaty oraz korzystne oprocentowanie w przypadku długoterminowych zobowiązań. Mechanizm pożyczkowy zyskuje na doskonałej ocenie wiarygodności kredytowej Unii Europejskiej, która jest zauważalnie stabilniejsza i wyższa niż indywidualne notowania wielu krajów członkowskich, w tym również polskiej gospodarki.