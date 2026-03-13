Posłanka KO w zaawansowanej ciąży. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pochwaliła się brzuszkiem w Sejmie

Uczucie łączące Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską i jej męża przypomina filmową historię miłosną. Para poznała się zupełnie przypadkowo w Łodzi podczas kampanii wyborczej w 2023 roku, doświadczając miłości od pierwszego wejrzenia. Historię swojego pierwszego spotkania małżonkowie opowiedzieli w programie „Halo, tu Polsat”.

W kampanii wyborczej w 2023 roku Aleksandra przygotowywała się ze swoim sztabem na ulicy Piotrkowskiej. Miała takie hasło – »Rowerem do Sejmu«. Ja akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę. Też na Piotrkowskiej – wspominał Sławosz Uznański-Wiśniewski w czasie telewizyjnego wywiadu.

Tajemniczy ślub polityczki KO i astronauty

Zaręczyny pary miały miejsce latem 2024 roku w Teksasie, a ich uczucie szybko zaowocowało decyzją o ślubie. Kameralna uroczystość odbyła się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi, a przewodniczyła jej prezydent miasta Hanna Zdanowska. Zarówno sam związek, jak i ceremonia zaślubin były utrzymywane w ścisłej tajemnicy przed opinią publiczną. Zaledwie kilka dni po ślubie Sławosz Uznański-Wiśniewski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć intensywne szkolenie przygotowujące do lotu w kosmos.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wkrótce zostaną rodzicami

W dniu pierwszej, papierowej rocznicy ślubu małżonkowie oficjalnie poinformowali, że wiosną powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Radosną nowinę przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku ❤️ Aleksandra & Sławosz – przekazali w dniu papierowej rocznicy.

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska promienieje w ciąży!

Posłanka Koalicji Obywatelskiej pojawiła się niedawno w Sejmie, gdzie można było zauważyć jej wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Przyszła mama zaprezentowała się w eleganckiej, czarnej prążkowanej sukience z oryginalnym dekoltem, która doskonale podkreślała jej ciążowe kształty. Stylizację uzupełniła czarnym szalem oraz wiszącymi kolczykami. Widać wyraźnie, że ciąża jej służy, a ona sama wręcz promienieje.

