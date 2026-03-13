Kto był najlepszym ministrem obrony? Kosiniak-Kamysz deklasuje poprzedników

Według najnowszego badania Pollster, aż 63 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę Władysława Kosiniaka-Kamysza w dobie trwającej wojny w Ukrainie oraz napięć na Bliskim Wschodzie.

Obecny wicepremier wygrywa zestawienie z politykami PiS, zdobywając 58 proc. głosów i pokonując Mariusza Błaszczaka (34 proc.) oraz Antoniego Macierewicza (8 proc.).

. Doktor Bartłomiej Machnik podkreśla, że lider ludowców stroni od wywoływania skandali i stawia na merytoryczną kontynuację zakupów zbrojeniowych zamiast kadrowych rewolucji.

Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się sporym poparciem Polaków

Zarządzanie polskim wojskiem w obliczu rosyjskiej inwazji za naszą wschodnią granicą i globalnych niepokojów wymaga ogromnej rozwagi. Instytut Badań Pollster zapytał społeczeństwo o ocenę działań obecnego wicepremiera z ramienia Trzeciej Drogi. Wyniki pokazują jasno, że kierujący resortem obrony polityk zyskał uznanie 63 proc. badanych, co stanowi bardzo solidny fundament dla jego dalszych decyzji.

Obecny lider PSL wypada lepiej niż Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz

Ankieterzy postanowili również bezpośrednio zestawić obecnego ministra z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili polską armią w poprzednich latach. To porównanie przyniosło absolutne zwycięstwo dzisiejszego szefa ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zdominował ranking z wynikiem 58 proc. poparcia. Drugą lokatę zajął Mariusz Błaszczak, którego wskazała ponad jedna trzecia ankietowanych (34 proc.), natomiast stawkę zamyka Antoni Macierewicz z zaledwie ośmioprocentowym rezultatem.

Ekspert ocenia strategię ministra obrony: stawia na kontynuację

Politolog doktor Bartłomiej Machnik, analizując wyniki na łamach „Super Expressu”, zwraca uwagę na stabilność oraz przewidywalny styl uprawiania polityki przez obecnego wicepremiera. - Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, który nie budzi negatywnych emocji. Lider PSL jako szef MON nie jest rewolucjonistą, jeżeli chodzi o zarządzanie resortem, on w dużej mierze jest kontynuatorem prowadzonych programów zbrojeniowych - mówi.

Ekspert zauważa również, że zdecydowanym atutem obecnego ministra jest unikanie niepotrzebnych tarć, co mocno odróżnia go od jego poprzedników w resorcie obrony: - Minister Kosiniak-Kamysz uniknął kontrowersji, które były udziałem poprzedników. A jak pamiętamy, różnie było oceniane wprowadzenie przez Macierewicza Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przedstawione badanie opinii publicznej zostało zrealizowane w dniach 10-11 marca na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych mieszkańców naszego kraju.