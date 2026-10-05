Politycy kłócą się o zwierzyniec prezydenta. W tle lamy i świnki wietnamskie

Rodzina prezydenta, jak donoszą media, używa trzech koni będących własnością Kancelarii Prezydenta, natomiast czwartego dostarcza SOP, co wywołało ostre reakcje i komentarze polityków.

Rzecznik tłumaczy, że obecność zwierząt w prezydenckich posiadłościach to tradycja sięgająca lat 90., ale przedstawiciele koalicji żądają pokazania dokumentów potwierdzających zakup Ramzesa.

W ośrodku w Promniku od lat gościły różne gatunki zwierząt, a obecnie stacjonują tam trzy konie należące do KPRP oraz kilka emerytowanych rumaków wypożyczonych ze Szwadronu Kawalerii.

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Konie Nawrockiego: Edzio, Ramzes i Aramis

Według doniesień „Gazety Wyborczej”, rodzina głowy państwa dysponuje trzema wierzchowcami. Są to kuc, koń fryzyjski oraz hucuł, noszące imiona Edzio, Ramzes i Aramis. Stanowią one mienie gospodarstwa pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei czwarty rumak znajduje się na utrzymaniu SOP. Informator gazety przekazał, że do dyspozycji jest wierzchowiec dla głowy państwa i jego małżonki, a także mały kucyk dla Kasi, córki prezydenta. Jak podano w dzienniku, oprócz tego funkcjonuje instruktor jeździectwa oraz personel zajmujący się stajnią i transportem zwierząt.

Te informacje spotkały się z kąśliwymi uwagami. Premier Donald Tusk (69 l.) zareagował na to, zamieszczając swoje dawne zdjęcie na wierzchowcu i wpisując w sieciach społecznościowych komentarz o słabych umiejętnościach jeździeckich za własne pieniądze. Rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz (49 l.), szybko odparł zarzuty na platformie X, twierdząc, że temat jest rozdmuchany. Zaznaczył, że zwierzęta te przebywają w prezydenckich włościach już od lat 90. ubiegłego stulecia. Radosław Sikorski (63 l.), wicepremier i szef MSZ, stwierdził, że uzna temat za zamknięty, jeśli pokazana zostanie faktura nabycia Ramzesa z datą poprzedzającą objęcie funkcji przez Karola Nawrockiego.

Sonda Czy fakt, że polityk ma psa lub adoptuje zwierzę, wpływa na Twoją opinię o nim? Tak, to pokazuje empatię i charakter Trochę, ale to tylko dodatek Nie, liczy się wyłącznie polityka To raczej element wizerunku i PR

Zwierzęta w ośrodku prezydenckim. Promnicki zwierzyniec od lat

Jak donosi „Super Express”, przez lata rezydencje prezydenckie gościły rozmaite zwierzęta. Kiedy urząd sprawował Lech Wałęsa (83 l.), trzymano tam m.in. świnki wietnamskie, kury, króliki, a także zebry, jelenie i sarny. W latach 1993-2011 do dyspozycji prezydenta pozostawały również konie o imionach Bachus i Dżanet. Za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego (72 l.) w Promniku zbudowano stajnię i sprowadzono wierzchowce z łąckiej stadniny. Z kolei w 2018 roku Andrzej Duda (54 l.) otrzymał od Fundacji Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie trzy lamy.

W dzisiejszych czasach Centrum Obsługi KPRP dysponuje trzema rumakami. Są to przekazany za darmo w 2024 roku Edek, zakupiony w grudniu 2025 roku hucuł Ramzes (urodzony w 2009 r.) oraz nabyty w marcu 2026 roku koń fryzyjski Aramis (urodzony w 2015 r.). W Promniku od czasu do czasu przebywają również wypożyczone konie, będące na wojskowej emeryturze, pochodzące ze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego: Faworyt, Kamerun i Wigo.