Polacy ocenili działania Karola Nawrockiego. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-20 10:28

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał Polaków o to, czy prezydent Karol Nawrocki (43 l.) faworyzuje PiS i Konfederację. Aż 76 proc. respondentów jest zdania, że głowa państwa wspiera partię Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), a 62 proc. dostrzega sprzyjanie formacji Sławomira Mentzena (40 l.).

Uśmiechnięty Karol Nawrocki w garniturze klaszcze dłońmi. O wynikach sondażu na jego temat przeczytasz na Eska.
Autor: Super Express Portret prezydenta Karola Nawrockiego w garniturze z przypinką polskiej flagi, klaszczącego i uśmiechającego się na tle ciemnej ściany. O jego decyzji w sprawie ustawy o zarobkach lekarzy przeczytasz na Super Biznes.

Działania Karola Nawrockiego ocenione przez Polaków

Prezydent od momentu objęcia urzędu toczy zacięty spór z Radą Ministrów. Karol Nawrocki nieustannie wetuje ustawy, blokuje nominacje na kluczowe stanowiska oraz wstrzymuje zaprzysiężenie trójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, głowa państwa zgłasza własne inicjatywy ustawodawcze, co w ocenie rządzących jest ewidentną próbą odebrania im kompetencji. Według nieoficjalnych informacji, Nawrocki ma ambicje, by zostać liderem zjednoczonej prawicy i doprowadzić do powołania koalicji, która przejmie kontrolę nad Senatem.

Sondaż nie pozostawia złudzeń w kwestii faworyzowania PiS i Konfederacji

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zapytano respondentów, czy w ich ocenie prezydent faworyzuje Prawo i Sprawiedliwość. Aż 76 proc. ankietowanych uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest zaledwie 24 proc. badanych.

Ankieterzy zapytali również o to, czy głowa państwa sprzyja Konfederacji. W tym przypadku twierdząco odpowiedziało 62 proc. uczestników badania, którzy uważają, że działania Karola Nawrockiego wzmacniają formację Sławomira Mentzena. Opcję przeciwną wskazało 38 proc. respondentów.

Badania zrealizowano od 7 do 8 sierpnia. Wzięło w nich udział 1022 pełnoletnich obywateli Polski.

Święto Wojska Polskiego. Donald Tusk na jachcie w Gdyni.
Galeria zdjęć 23
Sonda
Czy Karol Nawrocki może zostać liderem całej polskiej prawicy?
Prof. Dudek: Przyjaźń z Trumpem to JEDYNY SUKCES NAWROCKIEGO!

Rolki