Polacy ocenili działania Karola Nawrockiego. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Działania Karola Nawrockiego ocenione przez Polaków

Prezydent od momentu objęcia urzędu toczy zacięty spór z Radą Ministrów. Karol Nawrocki nieustannie wetuje ustawy, blokuje nominacje na kluczowe stanowiska oraz wstrzymuje zaprzysiężenie trójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, głowa państwa zgłasza własne inicjatywy ustawodawcze, co w ocenie rządzących jest ewidentną próbą odebrania im kompetencji. Według nieoficjalnych informacji, Nawrocki ma ambicje, by zostać liderem zjednoczonej prawicy i doprowadzić do powołania koalicji, która przejmie kontrolę nad Senatem.

Sondaż nie pozostawia złudzeń w kwestii faworyzowania PiS i Konfederacji

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zapytano respondentów, czy w ich ocenie prezydent faworyzuje Prawo i Sprawiedliwość. Aż 76 proc. ankietowanych uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest zaledwie 24 proc. badanych.

Ankieterzy zapytali również o to, czy głowa państwa sprzyja Konfederacji. W tym przypadku twierdząco odpowiedziało 62 proc. uczestników badania, którzy uważają, że działania Karola Nawrockiego wzmacniają formację Sławomira Mentzena. Opcję przeciwną wskazało 38 proc. respondentów.

Badania zrealizowano od 7 do 8 sierpnia. Wzięło w nich udział 1022 pełnoletnich obywateli Polski.

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Sonda Czy Karol Nawrocki może zostać liderem całej polskiej prawicy? Tak Nie Trudno powiedzieć