Zmasowany atak na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce, alert RCB w dwóch województwach

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-08-20 8:06

W nocy ze środy na czwartek polskie wojsko zostało postawione w stan najwyższej gotowości. Powodem był intensywny atak powietrzny wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Mieszkańcy dwóch wschodnich województw otrzymali w środku nocy ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Akcja w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyła się przed godziną 7 rano.

Płonący wieżowiec w nocy. Na miniaturze alert RCB o ataku na Ukrainę. O szczegółach przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: AP Photo/ Associated Press alert

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, komunikat o poderwaniu wojskowych maszyn nad terytorium naszego kraju został opublikowany w czwartek tuż po godzinie 3 w nocy. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadzało w tym czasie zmasowane ataki na terytorium sąsiadującej z nami Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu i monitorowaniu polskiego nieba.

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Przed godziną 7 rano wojskowi poinformowali o pomyślnym zakończeniu operacji. Z przekazanych informacji wynika, że nie doszło do żadnego incydentu polegającego na naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych skierowało podziękowania do wojsk sojuszniczych, w tym sił NATO i holenderskiej armii, za wsparcie w zakresie obrony przeciwlotniczej. Polskie służby zapewniły, że nieustannie śledzą rozwój wypadków za naszą wschodnią granicą i dbają o bezpieczeństwo w regionie.

Należy wspomnieć, że nocnym działaniom wojska towarzyszyło ostrzeżenie rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do osób przebywających na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. - UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - brzmiała jego treść. Komunikat informował o rozległym ataku powietrznym prowadzonym w zachodniej części Ukrainy, co mogło wzbudzić uzasadniony niepokój wśród mieszkańców przygranicznych terenów. Alert został odwołany po upływie około dwóch godzin, gdy uznano, że nie ma już bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli Polski.

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