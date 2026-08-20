Mecz przerwany przez burzę, kibice ewakuowani. Lewandowski ratuje zwycięstwo Chicago

Spotkanie na Inter&Co Stadium obfitowało w nieoczekiwane wydarzenia. W 43. minucie sędzia Rosendo Mendoza zdecydował się przerwać rywalizację i odesłać piłkarzy do szatni. Przyczyną była gwałtowna burza, która rozpętała się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Względy bezpieczeństwa sprawiły, że fani musieli opuścić trybuny i schronić się w bezpiecznym miejscu.

Lewy gives us the lead!!!! pic.twitter.com/DAccpVk40j— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 20, 2026

Zarządzona przerwa miała być krótka, jednak przedłużyła się do prawie dwóch godzin. Po upływie 30 minut nikt nie wiedział, kiedy zawodnicy będą mogli kontynuować grę. Kolejna godzina minęła w niepewności, aż w końcu wydano oficjalny komunikat o wznowieniu rywalizacji o godzinie 4:11 czasu polskiego. Piłkarze ostatecznie wrócili na murawę i dokończyli spotkanie.

Same zawody nie dostarczyły jednak wielkich piłkarskich emocji. Chicago szybko, bo już w 4. minucie, wyszło na prowadzenie. Puso Dithejane wykorzystał niefrasobliwość defensorów z Orlando i umieścił piłkę w bramce. W tej akcji swój udział zaznaczył David Poreba, dla którego był to premierowy występ w MLS. Polski pomocnik nie mógł wymarzyć sobie lepszego startu w nowym zespole.

Drużyna gospodarzy zdołała odpowiedzieć w drugiej połowie. W 52. minucie spotkania David Brekalo zdobył wyrównującą bramkę. Ważną rolę w tej akcji odegrał Antoine Griezmann, który w tym starciu reprezentował barwy ekipy z Orlando i popisał się celnym ostatnim podaniem.

Robert Lewandowski zadecydował o wyniku w barwach Chicago Fire

Decydujący cios zadał jednak kapitan reprezentacji Polski. W 69. minucie Robert Lewandowski był faulowany w

szesnastce

przez Robina Janssona. Sędzia podyktował rzut karny, do którego podszedł sam faulowany. Polak nie pozostawił bramkarzowi złudzeń, posyłając piłkę pewnie w boczną siatkę i ustalając rezultat na 2:1 dla swojego zespołu.

Nie było to spotkanie, które zapisze się w pamięci jako wybitny występ Lewandowskiego w koszulce Chicago Fire. Polski napastnik przez większość czasu był mało widoczny na boisku, a całe spotkanie nie rzucało na kolana. Mimo to wystarczyła zaledwie jedna akcja, by ponownie stał się głównym bohaterem wieczoru.

Ekipa Chicago Fire wraca z trudnego terenu z pełną pulą punktów, notując tym samym szóstą wygraną z rzędu. Głównym architektem tego sukcesu był Robert Lewandowski, który udowodnił, że nawet w dniu słabszej formy potrafi wziąć ciężar gry na siebie i przechylić szalę zwycięstwa na korzyść swojej drużyny.