Partia Zbigniewa Ziobry oficjalnie przestaje istnieć. Zaskakujące doniesienia

Piotr Margielewski
Źródło PAP
2026-04-27 8:47

Szok! Zbigniew Ziobro podjął drastyczną decyzję w sprawie swoich partii. To koniec Solidarnej Polski i Suwerennej Polski! Poniedziałkowa „Rzeczpospolita” ujawnia kulisy zaskakującej decyzji polityka, który wciąż jeszcze przebywa na Węgrzech. Obie partie związane z byłym ministrem sprawiedliwości, nie złożyły wymaganych sprawozdań finansowych w Państwowej Komisji Wyborczej. Według ustaleń dziennika to nie pomyłka, lecz świadome działanie. Ziobryści nie są jedyni – podobną drogę wybrały inne ugrupowania, takie jak KUKIZ15, Skuteczni Piotra Liroya-Marca, czy kontrowersyjni Bracia Kamraci.

Zbigniew Ziobro

Autor: Paweł Dąbrowski Zbigniew Ziobro w niebieskiej marynarce i jasnej koszuli, z zamyślonym wyrazem twarzy, siedzący w ławach sejmowych. Informacje o zarzutach i wniosku o aresztowanie Ziobry przeczytasz na Super Biznes.

Sprawozdania finansowe w PKW

Każdego roku do 31 marca partie polityczne muszą przedstawić Państwowej Komisji Wyborczej dokumentację dotyczącą swoich finansów. Zlekceważenie tego prawnego obowiązku wiąże się z surową karą – sąd wykreśla takie ugrupowanie z rejestru. Z poniedziałkowych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że osiem formacji politycznych nie dopełniło tych formalności.

Na liście znalazły się znane ugrupowania, takie jak Suwerenna Polska i Solidarna Polska – obie powiązane ze Zbigniewem Ziobrą. Podobny los spotkał m.in. partię Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KUKIZ15, Demokrację, Bezpieczną Polskę, Bezpartyjnych Samorządowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rodaków Kamratów. W przypadku tych ostatnich sąd zdążył już podjąć decyzję o wykreśleniu w związku z brakiem sprawozdania za ubiegły rok.

Ziobro podjął zaskakującą decyzję!

Jak zauważa „Rzeczpospolita”, brak sprawozdań to najczęściej nie przypadek, ale celowe zagranie. Taka sytuacja dotyczy w szczególności ugrupowań związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Europoseł Patryk Jaki, który kierował Suwerenną Polską podczas nieobecności byłego ministra, unikał odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Według nieoficjalnych ustaleń gazety, to sam Zbigniew Ziobro zadecydował o likwidacji partii.

Osoby z otoczenia byłego szefa resortu sprawiedliwości jasno określają powody takich kroków.

„Od czasu zjednoczenia z PiS nie były już pobierane składki członkowskie. Nie było więc pieniędzy. Najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą jest niezłożenie sprawozdania finansowego”

– powiedział jeden z polityków. To działanie pozwala uniknąć dalszych wydatków oraz skomplikowanych procedur związanych z likwidacją podmiotów, które w praktyce przestały działać w dotychczasowy sposób.

Kukiz15 i Skuteczni Piotra Liroya-Marca idą tą samą drogą

Na podobny manewr zdecydowali się także Paweł Kukiz i Piotr Liroy-Marzec. Ten ostatni w wywiadzie udzielonym dziennikowi wytłumaczył powody likwidacji formacji Skuteczni.

„Zawsze byliśmy bardziej stowarzyszeniem niż partią. W tej pierwszej formule cały czas funkcjonują Skuteczni, ja działam bardziej lokalnie. Dlatego postanowiliśmy rozwiązać partię”

– wyjaśnił raper i były poseł. Z kolei Jarosław Sachajko, szef KUKIZ15, przekazał, że powodem niedostarczenia dokumentacji finansowej był wewnątrzpartyjny konflikt.

