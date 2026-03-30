Ojciec Rydzyk pożegnał Janusza Ratajczaka. Wybitny tenor zginął w tragicznym wypadku pod Bydgoszczą

Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą. Zginął Janusz Ratajczak

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło niedawno na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie niedaleko Bydgoszczy. W wyniku karambolu kilku samochodów śmierć poniosła jedna osoba, którą okazał się Janusz Ratajczak, ceniony solista Opery Nova. Jego tragiczne odejście wywołało głębokie poruszenie w środowisku Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdyż śpiewak często uświetniał swoim głosem wydarzenia organizowane przez media założone przez ojca Tadeusza Rydzyka. W komunikacie wydanym przez rozgłośnię po śmierci artysty podkreślono jego zasługi:

Rodzina Radia Maryja zapamiętała go z wielu wspaniałych występów m.in. z koncertów zespołu TRIM podczas wielu uroczystości a także z występów w MPiT im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego talent, pasja oraz zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia – także studentów AKSiM pozostaną w pamięci wielu osób.

43

Ojciec Rydzyk na pogrzebie tenora

Biorąc pod uwagę zażyłe relacje artysty ze środowiskiem toruńskiej rozgłośni, obecność ojca Tadeusza Rydzyka na uroczystościach pogrzebowych nie była zaskoczeniem. W ostatnim pożegnaniu Janusza Ratajczaka wziął udział również inny wpływowy redemptorysta, ojciec Jan Król. Modlitwa różańcowa za duszę zmarłego rozpoczęła się o godzinie 11:30, po czym odprawiono mszę żałobną. Następnie trumna z ciałem śpiewaka spoczęła na cmentarzu komunalnym w podbydgoskich Białych Błotach.

Wybitny artysta i ceniony pedagog

Janusz Ratajczak na stałe współpracował z bydgoską Operą Nova, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych solistów w Polsce. W trakcie swojej bogatej kariery wykreował aż 60 ról scenicznych, wcielając się między innymi w Don Jose, Jontka, Stefana czy Tannhäusera, a także błyszcząc w repertuarze operetkowym. Jego talent podziwiała publiczność w całej Polsce oraz w wielu krajach europejskich, takich jak Włochy, Francja, Niemcy, Austria czy Malta. Artysta uczestniczył ponadto w realizacji opery "Manru" Paderewskiego, gdzie zaśpiewał tytułową partię.

Jego dokonania artystyczne wielokrotnie doceniano. W 2013 roku nagranie z jego udziałem zdobyło w Paryżu prestiżową statuetkę "Złotego Orfeusza". Wziął również udział w światowej premierze opery "Złote runo" w łódzkim Teatrze Wielkim. Za swoje zasługi otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz statuetkę Ariona, przyznawaną przez ZASP. Oprócz pracy scenicznej Janusz Ratajczak realizował się jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi.