Ojciec Rydzyk pożegnał Janusza Ratajczaka. Wybitny tenor zginął w tragicznym wypadku pod Bydgoszczą

Paulina Jaworska
2026-03-30 14:45

W poniedziałek, 30 marca, odbyły się uroczystości pogrzebowe Janusza Ratajczaka. Znakomity śpiewak operowy stracił życie w katastrofie drogowej niedaleko Bydgoszczy. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, a także przedstawiciele Radia Maryja, w tym ojciec Tadeusz Rydzyk i ojciec Jan Król.

Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą. Zginął Janusz Ratajczak

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło niedawno na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie niedaleko Bydgoszczy. W wyniku karambolu kilku samochodów śmierć poniosła jedna osoba, którą okazał się Janusz Ratajczak, ceniony solista Opery Nova. Jego tragiczne odejście wywołało głębokie poruszenie w środowisku Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdyż śpiewak często uświetniał swoim głosem wydarzenia organizowane przez media założone przez ojca Tadeusza Rydzyka. W komunikacie wydanym przez rozgłośnię po śmierci artysty podkreślono jego zasługi:

Rodzina Radia Maryja zapamiętała go z wielu wspaniałych występów m.in. z koncertów zespołu TRIM podczas wielu uroczystości a także z występów w MPiT im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego talent, pasja oraz zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia – także studentów AKSiM pozostaną w pamięci wielu osób. 

Tadeusz Rydzyk na pogrzebie wybitnego tenora pod Bydgoszczą
Ojciec Rydzyk na pogrzebie tenora

Biorąc pod uwagę zażyłe relacje artysty ze środowiskiem toruńskiej rozgłośni, obecność ojca Tadeusza Rydzyka na uroczystościach pogrzebowych nie była zaskoczeniem. W ostatnim pożegnaniu Janusza Ratajczaka wziął udział również inny wpływowy redemptorysta, ojciec Jan Król. Modlitwa różańcowa za duszę zmarłego rozpoczęła się o godzinie 11:30, po czym odprawiono mszę żałobną. Następnie trumna z ciałem śpiewaka spoczęła na cmentarzu komunalnym w podbydgoskich Białych Błotach.

Wybitny artysta i ceniony pedagog

Janusz Ratajczak na stałe współpracował z bydgoską Operą Nova, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych solistów w Polsce. W trakcie swojej bogatej kariery wykreował aż 60 ról scenicznych, wcielając się między innymi w Don Jose, Jontka, Stefana czy Tannhäusera, a także błyszcząc w repertuarze operetkowym. Jego talent podziwiała publiczność w całej Polsce oraz w wielu krajach europejskich, takich jak Włochy, Francja, Niemcy, Austria czy Malta. Artysta uczestniczył ponadto w realizacji opery "Manru" Paderewskiego, gdzie zaśpiewał tytułową partię.

Jego dokonania artystyczne wielokrotnie doceniano. W 2013 roku nagranie z jego udziałem zdobyło w Paryżu prestiżową statuetkę "Złotego Orfeusza". Wziął również udział w światowej premierze opery "Złote runo" w łódzkim Teatrze Wielkim. Za swoje zasługi otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz statuetkę Ariona, przyznawaną przez ZASP. Oprócz pracy scenicznej Janusz Ratajczak realizował się jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi.

