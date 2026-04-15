Nowy pomnik na grobie prof. Jadwigi Staniszkis. Nie ma krzyża

Kariera i dziedzictwo prof. Jadwigi Staniszkis

Znana ze swoich trafnych diagnoz społecznych i politycznych, Jadwiga Staniszkis zapisała się w pamięci jako wybitna specjalistka w dziedzinie nauk humanistycznych oraz ceniona publicystka. Jej chłodne, niezwykle opanowane analizy sytuacji w kraju budziły ogromny respekt wśród czołowych postaci polskiej polityki. Jako stała bywalczyni programów telewizyjnych, regularnie dzieliła się z widzami swoimi merytorycznymi przemyśleniami. Od 1992 roku badaczka była na stałe związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie przez wiele lat z ogromną pasją kształciła kolejne pokolenia studentów. Warto również przypomnieć, że jej imponujący dorobek naukowy został oficjalnie doceniony w 2004 roku, kiedy to uhonorowano ją prestiżową Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Uroczystości pogrzebowe wybitnej socjolog zorganizowano 25 kwietnia 2024 roku w kościele św. Krzysztofa, zlokalizowanym w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. Podczas ceremonii zmarłą w niezwykle osobistych i wzruszających słowach pożegnała jej najbliższa rodzina. Córka badaczki wspominała ją wówczas następująco:

- Mama wierzyła, że wszystko, co można sobie wyobrazić, można później zrealizować. Zawsze miała oryginalne, odważne pomysły, które potem wprowadzała w życie. Wszystko jest możliwe, nigdy nie jest za późno, takie podejście do życia przekazała mi i moim dzieciom.

W trakcie ostatniego pożegnania odczytano również specjalny list, który do uczestników ceremonii pogrzebowej skierował ówczesny prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa w swoim publicznym piśmie wyraźnie podkreśliła historyczne zasługi zmarłej badaczki:

Służyła ojczyźnie swoją ogromną wiedzą i nieustannym zaangażowaniem. Obca była jej postawa zdystansowanego teoretyka, skupionego jedynie na intelektualnej refleksji. Ofiarnie, idąc za głosem serca i sumienia, nie zważając na osobiste koszty, walczyła o wartości fundamentalne: o wolność, sprawiedliwość, ludzką godność - wskazał prezydent.

Jeszcze dwanaście miesięcy temu, przy okazji pierwszej rocznicy śmierci, miejsce spoczynku profesor Staniszkis przypominało bardzo tradycyjną, skromną mogiłę zwieńczoną zwykłym drewnianym krzyżem. Obecnie sytuacja ta uległa całkowitej zmianie, ponieważ na cmentarzu w Podkowie Leśnej zamontowano zupełnie nowy, surowy w swoim wyrazie pomnik wykonany z czarnego kamienia, na którym zabrakło symboli religijnych. Na prostej, niezwykle eleganckiej płycie wyryto jedynie nazwisko zmarłej, daty jej narodzin i odejścia oraz zwięzłą informację o profesurze z zakresu socjologii, a sam rzeźbiony fragment fakturą przypomina gładką lawę.

Widać wyraźnie, że pamięć o wybitnej naukowczyni jest wciąż żywa, o czym świadczą regularnie zapalane znicze oraz ułożone na grobie świeże, wielobarwne kwiaty typowo wiosenne. Fotografie tego odnowionego miejsca pamięci można obejrzeć w przygotowanej poniżej galerii zdjęciowej.

31