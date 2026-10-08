Nowe menu w szkołach wywołuje burzę. Posłanka podejrzewa, że prawo podyktowali aktywiści

Zmienione przepisy Ministerstwa Zdrowia zauważalnie rewolucjonizują to, co trafia na talerze w szkolnych stołówkach.

W przestrzeni publicznej dyskutuje się o udziale konkretnej organizacji, otwarcie chwalącej się przeforsowaniem swoich pomysłów.

Do resortu zdrowia wpłynęło żądanie od posłanki, która domaga się ujawnienia pełnych kulisów tworzenia nowych regulacji.

Nowe zasady żywienia uczniów. Olga Semeniuk-Patkowska interweniuje

Wdrożone 16 lutego 2026 roku rozporządzenie wydane przez Ministra Zdrowia mocno przemodelowało sposób przygotowywania posiłków dla najmłodszych w placówkach oświatowych. W świetle nowo uchwalonych reguł zredukowano częstotliwość podawania dań mięsnych, nakazując jednocześnie regularne wydawanie posiłków opartych na roślinach strączkowych i pozbawionych składników odzwierzęcych.

Właśnie te uwarunkowania skłoniły Olgę Semeniuk-Patkowską do podjęcia stanowczych kroków i skierowania oficjalnego zapytania do resortu zdrowia. Posłanka jasno wskazuje w swoim dokumencie, że obawia się zakulisowych nacisków zewnętrznych stowarzyszeń na ostateczne brzmienie dyrektyw, które oddziałują na miliony polskich uczniów.

Wegańscy aktywiści z Green REV Institute chwalą się sukcesem. Posłanka alarmuje

Zastrzeżenia zgłaszane przez parlamentarzystkę wynikają głównie z otwartych komunikatów wypuszczanych przez organizację Green REV Institute. Z treści jej interpelacji wynika, że aktywiści sami informują opinię publiczną, iż złożyli w resorcie swoją propozycję już w 2024 roku, a ich własna inicjatywa „stała się obowiązującym prawem”.

W opinii Olgi Semeniuk-Patkowskiej konstruowanie wytycznych żywieniowych dla młodzieży „pod dyktando jednej grupy interesu” stanowi praktykę, która nie powinna mieć miejsca w państwie prawa. Uważa ona, że tworzenie takich dokumentów musi uwzględniać głos szerokiego gremium, w tym opiekunów, medyków, ekspertów ds. żywienia, samorządowców, rolników oraz sektora spożywczego.

Ministerstwo Zdrowia musi się tłumaczyć. Pytania o nieoficjalne rozmowy

Reagując na te niepokojące doniesienia, przedstawicielka Sejmu sformułowała pod adresem resortu zdrowia obszerną listę precyzyjnych pytań. Chce uzyskać definitywną odpowiedź na to, czy politycy dostali od Green REV Institute sformułowany odgórnie projekt oraz które dokładnie ustępy przepisów są spójne z oczekiwaniami fundacji.

Wysłana interpelacja dobitnie akcentuje również problem przejrzystości procedur w państwowych gmachach. Olga Semeniuk-Patkowska domaga się wyliczenia formalnych i kuluarowych rozmów z podmiotami promującymi weganizm, chce poznać prawdę o korespondencji na prywatnych komunikatorach, a także dowiedzieć się, czy sprawdzano fundusze tych organizacji i ewentualny konflikt interesów urzędników.

Na końcu swojego pisma polityczka stanowczo oczekuje od Ministerstwa Zdrowia udostępnienia absolutnie wszystkich materiałów związanych z pracami nad wytycznymi. Dopytuje także, czy resort wycofa się z najbardziej zapalnych paragrafów do momentu całkowitego rozwikłania sprawy oraz czy zleci przeprowadzenie w pełni obiektywnej kontroli całościowej.