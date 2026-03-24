Nie żyje Janusz Ratajczak. Słynny tenor zginął w wypadku drogowym. Żegna go Rodzina Radia Maryja

Tragiczna śmierć solisty Opery Nova. Radio Maryja i TV Trwam wspominają Janusza Ratajczaka

Informacja o śmierci wybitnego solisty Opery Nova w Bydgoszczy wywołała ogromne poruszenie w środowisku artystycznym, a także wśród odbiorców Radia Maryja i Telewizji Trwam. W poniedziałek, 23 marca wieczorem, na profilach w mediach społecznościowych powiązanych z inicjatywami o. Tadeusza Rydzyka pojawił się wzruszający wpis upamiętniający zmarłego śpiewaka.

W wypadku samochodowym zginął dziś prof. Janusz Ratajczak, tenor Opery Nova w Bydgoszczy. Regularnie występował na koncertach organizowanych w Toruniu przez Radio Maryja i TV Trwam. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci…. - napisano.

Wspomnienie opublikowano również na oficjalnej stronie internetowej rozgłośni z Torunia, podkreślając jego zasługi dla tamtejszej społeczności.

Rodzina Radia Maryja zapamiętała go z wielu wspaniałych występów m.in. z koncertów zespołu TRIM podczas wielu uroczystości a także z występów w MPiT im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego talent, pasja oraz zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia – także studentów AKSiM pozostaną w pamięci wielu osób - podkreślono.

Kim był Janusz Ratajczak? Bogaty dorobek artystyczny zmarłego śpiewaka

Janusz Ratajczak był znakomitym tenorem, który jako solista na stałe wpisał się w historię bydgoskiej Opery Nova. W trakcie swojej bogatej kariery wykreował około sześćdziesięciu ról, wcielając się między innymi w Don Jose, Cavaradossiego, Jontka, Stefana, Turiddu czy Tannhäusera. Błyszczał również w repertuarze operetkowym jako Sou Chong, Tassilo, Esenstein, Carewicz i Barinkay. Jego głos rozbrzmiewał nie tylko na wszystkich znaczących polskich scenach operowych, ale także w wielu zakątkach Europy, od Danii po Sycylię. Został uwieczniony na nagraniu DVD opery „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego, wykonując tam tytułową partię.

Kunszt Ratajczaka był wielokrotnie doceniany. W 2013 roku wspomniane nagranie z jego udziałem uhonorowano prestiżowym „Złotym Orfeuszem” w Paryżu. Brał także udział w prapremierze opery Aleksandra Tansmana „Złote runo” w łódzkim Teatrze Wielkim (2016). Został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz najwyższym laurem ZASP – Statuetką Ariona. Poza sceną, spełniał się także jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi.

