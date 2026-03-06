Marta Nawrocka przemówiła do kobiet w Warszawie. Zaskoczyła ubiorem z krawatem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-06 13:09

Małżonka prezydenta wystąpiła podczas wydarzenia pod nazwą „Polka XXI wieku”. Pierwsza dama skupiła się w swoim przemówieniu na kwestii kobiecej odwagi, rozumianej jako podążanie za własną intuicją oraz wierność wyznawanym zasadom. Marta Nawrocka zaznaczyła wyraźnie, że prawdziwa siła nie polega na podnoszeniu głosu, ale na rzetelnej codziennej pracy, pomaganiu drugiemu człowiekowi.

Małżonka głowy państwa pojawiła się na konferencji „Polka XXI”, zorganizowanym na krótko przed zbliżającym się świętem 8 marca. Żona prezydenta wykorzystała okazję i zabrała głos na temat sytuacji kobiet. W trakcie swojego wystąpienia mocno zaakcentowała rolę determinacji w prozaicznych, życiowych sytuacjach, którym towarzyszy odwaga.

Marta Nawrocka zwróciła uwagę na to, że każda Polka staje w końcu przed kluczowym wyborem dotyczącym własnej przyszłości. Musi wówczas rozstrzygnąć dylemat, czy woli spełniać narzucone z zewnątrz oczekiwania, czy raczej kierować się własnym systemem wartości, głosem serca oraz wewnętrzną siłą.

Pierwsza dama otwarcie przyznała zgromadzonej publiczności, że opisywane dylematy są jej doskonale znane z osobistych doświadczeń. Żona prezydenta musiała w przeszłości wykazywać się ogromną stanowczością przy podejmowaniu kluczowych kroków. Nawiązała w tym kontekście do swojego wczesnego macierzyństwa, określając to jako zdecydowany wybór życia. Marta Nawrocka wspomniała również czasy niedawnej aktywności zawodowej, gdy na co dzień służyła jako funkcjonariuszka w Krajowej Administracji Skarbowej. To tło posłużyło jej do wygłoszenia głębszej refleksji na temat niespodziewanych wyzwań.

Pełniłam służbę, wracałam do domu żyłam zwykłym prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy i wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył czy zrobić krok do przodu - powiedziała. 

Tymi słowami pierwsza dama podsumowała zmiany, które w ostatnich miesiącach zaszły w jej życiu. W dalszej części wystąpienia powróciła pamięcią do intensywnego okresu kampanii wyborczej, w trakcie której aktywnie angażowała się w polityczne wsparcie swojego męża. Zauważyła przed słuchaczami, że to właśnie niesamowita energia oraz otwartość napotkanych wówczas obywatelek dodawały jej najwięcej motywacji do działania. Na koniec warszawskiego przemówienia pokusiła się o dokładne zdefiniowanie sylwetki współczesnej obywatelki naszego kraju.

Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość - podkreśliła Marta Nawrocka. 

Garnitur i krawat. Strój Marty Nawrockiej na konferencji zwrócił uwagę

Garderoba zaprezentowana przez żonę prezydenta na stołecznym panelu stanowiła przemyślany manifest. Wybrała ona stylizację opartą na klasycznej modzie męskiej, pokazując się w garniturze ze specyficznym dodatkiem. Granatowa marynarka z ozdobnymi guzikami doskonale zgrywała się z białą koszulą i bordowym krawatem. Ten rzucający się w oczy ubiór stanowił niezwykle mocny akcent. Marta Nawrocka zrezygnowała z ciężkiej biżuterii, stawiając na subtelne kolczyki i skromną fryzurę ułożoną w kok. Całościowy wizerunek na konferencji mocno nawiązywał do surowego stylu pierwszych feministek. Wszystkie detale tej stylizacji można dokładnie obejrzeć w załączonej poniżej galerii.

Marta Nawrocka zabrała głos przed Dniem Kobiet. Jej strój nie był przypadkiem
Galeria zdjęć 10
Wstęp EXB 06.03.2026
marta nawrocka