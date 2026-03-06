Marta Nawrocka przemówiła do kobiet w Warszawie. Zaskoczyła ubiorem z krawatem

Małżonka głowy państwa pojawiła się na konferencji „Polka XXI”, zorganizowanym na krótko przed zbliżającym się świętem 8 marca. Żona prezydenta wykorzystała okazję i zabrała głos na temat sytuacji kobiet. W trakcie swojego wystąpienia mocno zaakcentowała rolę determinacji w prozaicznych, życiowych sytuacjach, którym towarzyszy odwaga.

Marta Nawrocka zwróciła uwagę na to, że każda Polka staje w końcu przed kluczowym wyborem dotyczącym własnej przyszłości. Musi wówczas rozstrzygnąć dylemat, czy woli spełniać narzucone z zewnątrz oczekiwania, czy raczej kierować się własnym systemem wartości, głosem serca oraz wewnętrzną siłą.

Pierwsza dama otwarcie przyznała zgromadzonej publiczności, że opisywane dylematy są jej doskonale znane z osobistych doświadczeń. Żona prezydenta musiała w przeszłości wykazywać się ogromną stanowczością przy podejmowaniu kluczowych kroków. Nawiązała w tym kontekście do swojego wczesnego macierzyństwa, określając to jako zdecydowany wybór życia. Marta Nawrocka wspomniała również czasy niedawnej aktywności zawodowej, gdy na co dzień służyła jako funkcjonariuszka w Krajowej Administracji Skarbowej. To tło posłużyło jej do wygłoszenia głębszej refleksji na temat niespodziewanych wyzwań.

Pełniłam służbę, wracałam do domu żyłam zwykłym prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy i wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył czy zrobić krok do przodu - powiedziała.

Tymi słowami pierwsza dama podsumowała zmiany, które w ostatnich miesiącach zaszły w jej życiu. W dalszej części wystąpienia powróciła pamięcią do intensywnego okresu kampanii wyborczej, w trakcie której aktywnie angażowała się w polityczne wsparcie swojego męża. Zauważyła przed słuchaczami, że to właśnie niesamowita energia oraz otwartość napotkanych wówczas obywatelek dodawały jej najwięcej motywacji do działania. Na koniec warszawskiego przemówienia pokusiła się o dokładne zdefiniowanie sylwetki współczesnej obywatelki naszego kraju.

Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość - podkreśliła Marta Nawrocka.

Garnitur i krawat. Strój Marty Nawrockiej na konferencji zwrócił uwagę

Garderoba zaprezentowana przez żonę prezydenta na stołecznym panelu stanowiła przemyślany manifest. Wybrała ona stylizację opartą na klasycznej modzie męskiej, pokazując się w garniturze ze specyficznym dodatkiem. Granatowa marynarka z ozdobnymi guzikami doskonale zgrywała się z białą koszulą i bordowym krawatem. Ten rzucający się w oczy ubiór stanowił niezwykle mocny akcent. Marta Nawrocka zrezygnowała z ciężkiej biżuterii, stawiając na subtelne kolczyki i skromną fryzurę ułożoną w kok. Całościowy wizerunek na konferencji mocno nawiązywał do surowego stylu pierwszych feministek. Wszystkie detale tej stylizacji można dokładnie obejrzeć w załączonej poniżej galerii.

10