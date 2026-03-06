Sensacyjna porażka Jagiellonii w Gdańsku. Lechia rozbiła faworyta do mistrzostwa

Spis treści Galeria zdjęć z meczu Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

Ekipa gości przyjechała na Pomorze z jasnym celem zdobycia kompletu punktów i potwierdzenia swoich mistrzowskich aspiracji. Zespół z Podlasia uchodził za zdecydowanego faworyta tej konfrontacji, jednak przebieg wydarzeń na boisku całkowicie zaprzeczył przedmeczowym przewidywaniom. Gospodarze zaprezentowali doskonałą skuteczność i ostatecznie rozgromili przyjezdnych aż 3:0. Strzelanie w Gdańsku rozpoczęło się tuż przed przerwą, gdy w 43. minucie do siatki rywali trafił Rifet Kapić. Druga połowa spotkania nie przyniosła przebudzenia Jagiellonii, która kompletnie nie potrafiła sforsować obrony przeciwnika. Zamiast wyrównania kibice zobaczyli kolejne trafienia dla Lechii, a głównym bohaterem został Aleksandar Cirković. Zawodnik ten najpierw podwyższył wynik świetnym strzałem technicznym, a następnie w doliczonym czasie gry ostatecznie pogrążył bezradnych gości.

Porażka 0:3 z Lechią Gdańsk potwierdziła ogromne wahania formy drużyny z Białegostoku. Piłkarze gości zaprezentowali się bardzo słabo, co stanowi gigantyczny kontrast względem ich niedawnych wyczynów w europejskich pucharach. Zaledwie chwilę wcześniej potrafili na wyjeździe pokonać AC Fiorentinę 3:2, prowadząc różnicą trzech goli i walcząc w dogrywce o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Paradoksalnie, z tym samym włoskim zespołem przegrali wcześniej przed własną publicznością 0:3. Forma podlaskiej ekipy to prawdziwa sinusoida, ponieważ po imponującym występie na Półwyspie Apenińskim zanotowali domowy remis ze słabo spisującą się Legią Warszawa, a teraz zostali znokautowani w Trójmieście. Mimo tej wpadki Jagiellonia wciąż zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Taką samą zdobyczą legitymują się jednak Lech Poznań oraz Zagłębie Lubin, które swoje mecze w ramach 24. kolejki rozegrają dopiero w sobotę. Liderzy z Podlasia mają wprawdzie do rozegrania jeden zaległy pojedynek, ale prezentując tak słabą dyspozycję, mogą szybko pożegnać się z nadziejami na tytuł mistrzowski w obecnym, niezwykle wyrównanym sezonie.

Galeria zdjęć z meczu Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

Poniżej znajduje się fotorelacja prezentująca zmagania zawodników oraz reakcje kibiców podczas spotkania 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok.

