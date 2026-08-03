Marta Nawrocka gościła polonijne bizneswoman w Pałacu. Wśród nich polska gwiazda!

Podczas ubiegłorocznej wizyty w Stanach Zjednoczonych Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi, Karolowi Nawrockiemu, i miała okazję spotkać się z działaczkami polonijnymi. We wrześniu 2025 pierwsza dama rozmawiała z polskimi przedsiębiorczyniami na nowojorskim Greenpoincie. Wtedy też podkreśliła znaczenie ich zaangażowania na rzecz integracji rodaków za oceanem. Powiedziała wówczas, że ich osiągnięciem jest budowanie silnej polskiej społeczności w Nowym Jorku. Zauważyła, że Polki za oceanem udowadniają swoją nowoczesność i determinację, zdobywając uznanie i ważne stanowiska w różnych branżach, sprawnie łącząc życie zawodowe z rodzinnym.

Tym razem to działaczki Polish American Women’s Club BEYOND zawitały do ojczyzny. W Pałacu Prezydenckim Marta Nawrocka przyjęła ponad 30 wyjątkowych kobiet. W tej grupie znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Curuś, która na co dzień mieszka w USA i posiada tytuł honorowej członkini Klubu BEYOND. Pierwsza dama spotkała się także z Moniką Adamski, pełniącą funkcję redaktor naczelnej telewizji RAMPA TV oraz założycielki całego przedsięwzięcia.

Podczas spotkania Marta Nawrocka wyraziła wdzięczność wobec swoich gości za to, że dbają o pamięć o kluczowych rocznicach narodowych oraz pielęgnują polskie tradycje. Szczególną uwagę zwróciła na ich determinację w rozwijaniu działalności biznesowej na obczyźnie. Podkreśliła, że mimo życia i pracy tysiące kilometrów od Polski, kobiety te nie zapominają o swoich korzeniach.

Czym dokładnie zajmuje się Polish American Women’s Club BEYOND? Jest to inicjatywa stworzona przez Radio RAMPA, dedykowana kobietom o polskich korzeniach, które mieszkają i realizują się zawodowo w Stanach Zjednoczonych. Organizacja została powołana do życia przez aktywne działaczki polonijne w celu promowania polskiej kultury, języka oraz tradycji. Jednocześnie jej celem jest wzmacnianie pozycji kobiet w środowisku emigracyjnym. Klub integruje Polki z Nowego Jorku, stawiając na wartości patriotyczne i obywatelskie bliskie polskiemu dziedzictwu.

Marta Nawrocka stawia na retro styl

Podczas spotkania z przedsiębiorczymi kobietami pierwsza dama zaprezentowała się w bardzo eleganckim wydaniu. Zdecydowała się na ponadczasowe połączenie bieli i czerni. Założyła czarną bluzkę w białe groszki z charakterystycznymi, bufiastymi rękawami, wpisując się w najnowsze trendy modowe. Zestawiła ją z białą, rozkloszowaną spódnicą oraz czarnymi czółenkami. Taki zestaw nadał całej stylizacji wyjątkowy, retro charakter i sprawił, że prezydentowa wyglądała bardzo szykownie.

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